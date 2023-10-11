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Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu

Son Güncelleme: 11.10.2023 17:11

İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanına karşılık veren Hamas, ülkenin en büyük uluslararası havaalanını olan Ben Gurion'u vurdu. Saldırı sonrasında uçuşlar durdurulurken, havaalanında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuna sert bir karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye ağır bombardımanda bulunurken, bölgedeki can kaybı her geçen saat artmaya devam ediyor. İsrail hükümeti cumartesiden bugüne kadar 1.200 İsraillinin hayatını kaybettiğini duyururken, Filistin Sağlık Bakanlığı da saldırılarda Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL'İN EN BÜYÜK HAVAALANINI VURDULAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün karşılık veren Hamas ise ülkenin en büyük uluslararası havaalanını vurdu. Saldırı sonrasında uçuşlar durdurulurken, havalimanında yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 MİLYON NÜFUSLU BÖLGENİN ELEKTRİĞİ TÜMDEN KESİLDİ

Öte yandan İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi. Gazze Enerji Kurumu Başkanı Celal İbrahim, akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle, bölgedeki tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıtın tükendiğini belirtti. İbrahim, elektrik santralinin yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından Gazze Şeridi'nin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

"GAZZE ŞERİDİ'Nİ YAŞANMAZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Öte yandan Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sağladığı 120 megavatlık elektrik tedarikini durdurduğunu ifade etti. "Bugün Gazze Şeridi'ndeki yapıların çatısındaki güneş pillerinin çoğunun tamamen hasar aldığını ve enerji üretemez halde olduğunu belirten bir rapor aldım" diyen Mulhim, şunları söyledi; "İsrail'in şu anki hedefi Gazze Şeridi'ni tüm elektrik kaynaklarından mahrum bırakmak ve burayı yaşanmaz bir yer haline getirmek."

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Ben Gurion havaalanına bomba yağdırdı! Saldırı sonrası tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika
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