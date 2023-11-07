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Hamas lideri Merzuk: İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz - Son Dakika

Hamas lideri Merzuk: İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz

Son Güncelleme: 07.11.2023 15:06

Hamas liderlerinden Musa Ebu Merzuk'tan dikkat çeken bir ''rehine'' açıklaması geldi. Merzuk, ''İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz'' dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, bir ayı aşkın süredir Gazze'ye bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katleden İsrail tepkilere rağmen saldırılarına devam ederken, Hamas'tan dikkat çeken bir "rehine" açıklaması geldi. Hamas liderlerinden Musa Ebu Merzuk, "İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz" dedi.

"KADINLARA, ÇOCUKLARA VE SİVİLLERE SALDIRI DÜZENLEMEDİK"

BBC'ye konuşan Hamas liderlerinden Musa Ebu Merzuk, örgütün İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda sivilleri öldürdüğünü reddetti. Sadece zorunlu askerlik yapanların hedef alındığını belirten Ebu Merzuk, Hamas'ın kadınlara, çocuklara ve sivillere saldırı düzenlemediğini söyledi.

Hamas: İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz
Hamas liderlerinden Musa Ebu Merzuk.

"REHİNELERİN ÇOĞUNUN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Merzuk, 'rehineleri serbest bırakacağız ama önce çatışmalar durmalı' dedi. Ebu Merzuk ise 'misafir' olarak nitelendirdiği rehinelerin isim listesinin elinde olmadığını, çoğunun nerede olduğunu bilmediğini, rehinelerin 'farklı fraksiyonlarca' tutulduğunu söyledi. Ebu Merzuk, "İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz" dedi.

NETANYAHU "ÖNCE REHİNELERİ SERBEST BIRAKIN" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkesten önce tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini söylemişti. Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı olan Ebu Merzuk'un İsrail ile savaşın nasıl gelişeceği ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin nasıl yapılacağı konularında önemli rol oynaması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Hamas lideri Merzuk: İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas lideri Merzuk: İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç'a verebiliriz - Son Dakika
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