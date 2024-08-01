Hamas, Kassam Tugayları\'nın lideri Deif\'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Dünya

Haniye\'ye yapılan suikast bir ilimizde ortalığı karıştırdı

İsrail , Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'tedüzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun mimarı olan Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Deif'in 13 Temmuz'da Gazze 'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin İran 'ın başkenti Tahran 'da uğradığı suikastın yankıları sürerken, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in de hayatını kaybettiği öne sürüldü. Hamas'tan bu iddiaya jet yalanlama geldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Kuvvetleri, yıllardır peşinde olduğu Muhammed Deif'i ele geçirmek için 13 Temmuz'da Han Yunus'a saldırı düzenlemişti. Deif'in bu saldırıdan kurtulup kurtulmadığı ise belli değildi.

2000'li yıllarda İsrail'in birçok suikast girişiminden sağ çıkmayı başaran Deif'in, bu girişimlerin bazılarında ağır yaralandığı, bir gözünü ve bazı uzuvlarını kaybettiği belirtiliyor.