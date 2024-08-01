Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Dünya

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

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İsrail ordusu, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü. Hamas'tan yapılan açıklamada Deif'in yaşadığı belirtildi.

01.08.2024 12:46  Güncelleme: 13:44
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastın yankıları sürerken, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in de hayatını kaybettiği öne sürüldü. Hamas'tan bu iddiaya jet yalanlama geldi.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'tedüzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun mimarı olan Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Deif'in 13 Temmuz'da Gazze'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.

"MUHAMMED DEİF YAŞIYOR"

İsrail ordusunun dünya gündemini sarsan iddiasının ardından, Hamas'tan açıklama geldi. Ölüm haberini yalanlayan Hamas sözcüsü, Muhammed Deif'in yaşadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Kuvvetleri, yıllardır peşinde olduğu Muhammed Deif'i ele geçirmek için 13 Temmuz'da Han Yunus'a saldırı düzenlemişti. Deif'in bu saldırıdan kurtulup kurtulmadığı ise belli değildi.

2000'li yıllarda İsrail'in birçok suikast girişiminden sağ çıkmayı başaran Deif'in, bu girişimlerin bazılarında ağır yaralandığı, bir gözünü ve bazı uzuvlarını kaybettiği belirtiliyor.

Hamas, Kassam Tugayları\'nın lideri Deif\'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı - Son Dakika

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