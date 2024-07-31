Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın

Geniş Video İzle

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelini Inas Haniye, çektiği video ile kayınbabasına veda etti. Inas Haniye, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında "Yeryüzü Haniye'yi kaybetti. Ey cennet halkı onu aranıza alın. Ey ümmetin evladı özgür şehitler, onu aranıza alın." ifadelerini kullandı.

31.07.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelini Inas Haniye, çektiği bir videoyla kayınbabasına veda etti. Inas Haniye, "Yeryüzü Haniye'yi kaybetti. Ey cennet halkı onu aranıza alın. Ey ümmetin evladı özgür şehitler, onu aranıza alın." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

"EY CENNET HALKI, ONU ARANIZA ALIN"

Hamas liderinin gelini Inas Haniye, suikastın ardından ilk kez konuştu. Haniye, "Yeryüzü Haniye'yi kaybetti. Ey cennet halkı onu aranıza alın. Ey ümmetin evladı özgür şehitler, onu aranıza alın." ifadeleri kullandı. Inas Haniye, gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında, "Güle güle ey ulusun büyük lideri. Allah'ın hükmüne ve kaderine razı olan kalplerle, büyük ve saygıdeğer şehit lider amcam İsmail Haniye'nin yasını tutuyorum. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve yine O'na döneceğiz. Güle güle ey ulusun büyük lideri." dedi.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Hamas lideri İsmail Haniye\'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın

İsmail Haniye, Tahran, Hakim, İran, Terör, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Muhammed Egi: mekanı cennet olsun 89 9 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Teroristler genelde cehenneme girer. 10 50 Mesut Yıldız: ramazan acın mı hayırdır? 0 0
  • Sahin Alağan: mekanı cennet olsun amin 65 8 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Ne yazık ki cennete giremez. 8 34
  • Gülçin Aslan: Rabbim mekanını cennet eylesin şehitlerin babası Hz Hamza’ya komşu eylesin inşallah 58 6 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Hz Hamza da seni bekliyordu. Kimse bu Hamza? 6 33
  • Turan Akhan: şehadetin mübarek olsun 50 7 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Darısı senin de başına insallah. 5 23
  • Demir: Ramazan gundogan içimiz rahat Rabbim onu cennetinde buluştursun. Allah seni de o savunduklarınla haşreylesin.. 24 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement