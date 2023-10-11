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Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var - Son Dakika

Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:37

Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik başlattığı operasyona dair bir görüntü dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde yarı çıplak bir kadının Hamas militanları tarafından kamyonda yarı çıplak taşındığı görülüyor. Öldüğü düşünülen kadınla ilgili annesinden sürpriz bir açıklama geldi. Kızının Gazze'de bir hastanede tutulduğunu ifade eden anne "Bilginin nereden geldiğini açıklayamam" dedi.

Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğüne inanılan Alman dövme sanatçısı Shani Louk'un annesi, Filistin'den kızının hala hayatta olduğuna dair haber aldığını iddia etti.

"BİLGİNİN NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLAYAMAM"

Alman medyasına konuşan Louk'un annesi Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair kanıtlar var. Ancak kafasında ciddi bir yaralanma var ve durumu kritik. Bilginin nereden geldiğini açıklayamam" dedi.

Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var

KAMYONETİN ARKASINDA DOLAŞTIRDILAR

Hamas'ın başlattığı saldırının ilk günün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bilinçsiz ve kısmen çıplak olan Louk'un bir kamyonetin arkasında dolaştırıldığı görülüyordu.

İsrail, Hamas, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var - Son Dakika
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