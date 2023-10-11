Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğüne inanılan Alman dövme sanatçısı Shani Louk'un annesi, Filistin'den kızının hala hayatta olduğuna dair haber aldığını iddia etti.
Alman medyasına konuşan Louk'un annesi Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair kanıtlar var. Ancak kafasında ciddi bir yaralanma var ve durumu kritik. Bilginin nereden geldiğini açıklayamam" dedi.
Hamas'ın başlattığı saldırının ilk günün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bilinçsiz ve kısmen çıplak olan Louk'un bir kamyonetin arkasında dolaştırıldığı görülüyordu.
Son Dakika › Dünya › Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var - Son Dakika