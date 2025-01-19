Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz - Son Dakika
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Dünya

Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes 12.15 itibarıyla başlarken basın mensupları anlaşma kapsamında Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı Ofer hapishanesinin girişinde hazır bekliyor. Hamas "İsrail'in ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak 90 tutuklunun isminin yer aldığı bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

19.01.2025 15:49  Güncelleme: 16:21
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Gazze'den 15 ay sonra gelen ateşkes haberi dünya kamuoyunda geniş yankı yankı uyandırırken anlaşma saat 17.00'de 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasıyla resmen başlamış olacak.

BASIN MENSUPLARI HAPİSHANE KAPISINDA

Tel Aviv yönetimi ise bu 3 rehineye karşı 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Filistinli tutukluların İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında serbest bırakılacağı Ofer hapishanesinin girişinde basın mensupları hazır bekliyor.

"İSİM LİSTESİNİ BEKLİYORUZ"

Hamas yaptığı açıklamada, "İşgalcilerin, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak kadın ve çocuk 90 tutuklunun isminin yer aldığı bir listeyi kısa süre içinde teslim etmesi bekleniyor" dedi. Hamas, anlaşmanın "bir sivil tutuklu karşılığında 30 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması" yönünde olduğunu ekledi.

Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

GÖZLER SAAT 17.00'DE

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de rehin tutulan ve bugün bırakılacağı açıklanan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher isimli 3 İsrailli rehinenin bugün 17.00 itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor.

NE OLDU?

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu.

Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    hamas ta melek değil. 7 19 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Terörist HAMAS 8 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    aralarında ender kervancıoğluyla talat yelbuz gevşekleri varmı listeyi iyi kontrol edin 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    tirtt 1 0 Yanıtla
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