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Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız - Son Dakika

Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız

13.11.2023 22:44  - Güncelleme: 23:16

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 38 gündür sürerken Hamas'tan geçici bir ateşkes teklifi geldi. Hamas Sözcüsü, 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını ifade etti.

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken, saldırılardan İsrailli esirler de etkileniyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılarda pek çok İsrailli esirin de öldüğü tahmin edilirken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada Gazze'de 5 günlük ateşkes için İsrailli 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

"5 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN 70 ÇOCUK VE KADINI SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Hamas Sözcüsü, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

Hamas Sözcüsü: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ BOMBALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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Son Dakika Dünya Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas: Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız - Son Dakika
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