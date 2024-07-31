Hamas: İsrail işgal güçleri, ne yaparsa yapsın hedeflerine ulaşamayacak - Son Dakika
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Dünya

Hamas: İsrail işgal güçleri, ne yaparsa yapsın hedeflerine ulaşamayacak

Hamas: İsrail işgal güçleri, ne yaparsa yapsın hedeflerine ulaşamayacak

Hamas'ın önde gelen isimlerinden İsmail Haniyeh'in ölümünün ardından, örgütün sözcüsü Sami Ebu Zuhri, bu durumun Hamas'ın faaliyetlerini engellemeyeceğini açıkladı. Ebu Zuhri, İsrail'i sert bir dille eleştirerek, bölgede kaos ve kötülük yaymaktan başka bir şey yapmadığını söyledi. Hamas sözcüsünün bu açıklamaları, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

31.07.2024 10:47
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Hamas'ın önde gelen isimlerinden İsmail Haniyeh'in ölümünün ardından, örgütün sözcüsü Sami Ebu Zuhri, bu durumun Hamas'ın faaliyetlerini engellemeyeceğini açıkladı.

Associated Press'e konuşan Ebu Zuhri, "İsrail işgal güçleri, ne yaparsa yapsın hedeflerine ulaşamayacak," diyerek örgütün kararlılığını vurguladı. Sözcü, Hamas'ın geçmişte yaşanan krizler ve lider suikastlarından sonra her seferinde daha da güçlendiğini hatırlattı.

Ebu Zuhri, İsrail'i sert bir dille eleştirerek, "İsrail, bölgede kaos ve kötülük yaymaktan başka bir şey yapmıyor," dedi. Bölge ülkelerinin hükümetlerine de çağrıda bulunan Hamas sözcüsü, İsrail'in eylemlerine karşı seslerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

"Daha fazla sessizlik, daha fazla kaos anlamına gelir," diyen Ebu Zuhri, uluslararası toplumun da bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas sözcüsünün bu açıklamaları, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, İsrail hükümeti henüz Haniyeh'in ölümü ve Hamas sözcüsünün açıklamalarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Uluslararası toplumun, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildiriliyor.

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Son Dakika Dünya Hamas: İsrail işgal güçleri, ne yaparsa yapsın hedeflerine ulaşamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emir Tokmak: Adam hedefine ulaşmış ne anlatıyorsun 5 12 Yanıtla
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  • Feti Ahmet ÖZAY: adamlar yerle bir etti heryeri hala ne yin kafasindasiz .. abd yi arkasina almis dunyaya meydan okuyor.. 0 2 Yanıtla

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