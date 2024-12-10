Hamas, Suriye tavrını ilan etti

Dünya

Bu kez de davalık oldu

Hamas lideri Halid Meşal, Suriye'de 61 yıllık BAAS rejiminin devrilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Al Arabiya TV'ye konuşan Meşal, "Suriye'nin kurtuluşu, Gazze'nin, Kudüs'ün ve tüm Filistin'in kurtuluşunun müjdecisidir. Suriye halkını zulüm ve adaletsizliğe karşı gerçekleştirdikleri devrimdeki başarılarından dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINIYORUZ"

Meşal İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. "Suriye halkı isteklerine ulaşmak için inanılmaz bir kararlılık gösterdi. Suriye ulusunun, halkının, egemenliğinin ve topraklarının bütünlüğünün yanındayız" diyen Meşal, "İsrail'in Suriye'ye ve Suriye'nin imkânlarına yönelik saldırısını kınıyoruz" diye konuştu.