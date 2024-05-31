Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Hamas'a 3 aşamalı yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu açıklarken, gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hamas'tan söz konusu teklife ilişkin yapılan açıklamada "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

31.05.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in, kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklayarak, "Bu savaşın bitme zamanı geldi" dedi. Biden'ın duyurduğu teklife ilişkin açıklama yapan Hamas "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES TEKLİFİ 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirten Biden, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

ÖNCELİKLE YAŞLILAR VE KADINLAR

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, bu süreçte Hamas'ın elindeki öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu bir grup rehinenin, buna mukabil İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir bölümünün de serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi.

"İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLECEK"

ABD Başkanı, bu ilk aşamada Gazze'ye insani yardımların günlük 600 tır seviyesine çıkarılmasının da öngörüldüğünü kaydetti. Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek." diye konuştu.

"BU SAVAŞIN BİTME ZAMANI GELDİ"

Biden, taraflar arasındaki müzakere sürecinin 6 haftadan uzun sürmesi durumunda, müzakereler sürdükçe geçici ateşkesin de devam edeceğini belirtti. İkinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktardı. Ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edilmesini beklediğini belirten Biden, "Bu savaşın bitme zamanı geldi. Yeni bir aşamaya geçme zamanı geldi." dedi.

HAMAS'TAN TEKLİFE YANIT GECİKMEDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine Hamas'tan da yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Hamas\'tan Biden\'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

İsrail, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Kaynar: TEK TEK ÜLKELER FİLİSTİN DEVLETİNİ DEVLET VE MİLLET OLARAK TANIMASINDAN KORKTU İSRAİL VE AMERİKA ZAMANA YAYACAKLAR. 7 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: kazanım ne oldu şimdi 3 1 Yanıtla
    Murat Yılmaz: Hamas'ın tek derdi İsrail hapishanesindeki esirlerimizi kurtarmak. Orada onlara çok kötü davranıyor. Hamas ise ya serbest bırakın ya da öldürün diyor. yıllardır onlarla ilgili eylemler yapılıyor. Çünkü İsrail hapishanelerindeki durum çok vahim. bu kadar eseri kurtarmak için bu kadar kişinin ölmesine ve şehrin yerle bir olmasına gerek var mıydı dersen, evet vardı. 5 2 Cihan Ramazan: Muratcım esirlerimiz derken? Türk esir mi var orada yoksa Arap esirler için mi esirlerimiz kelimesini kullanıyorsun? 0 4

23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
00:03 Aziz Yıldırım’ın “Bize gelmek istiyor“ dediği Talisca’dan Fenerbahçe’yi üzecek paylaşım Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım
23:33 Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’tan ilk açıklama geldi Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi
23:20 Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?
23:11 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü 2 kişi hayatını kaybetti 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 00:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement