Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Geniş Video İzle

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi. Tüm dünya direnişçilerin destansı mücadelesine şahit oldu" dedi.

19.01.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZIN BÜYÜK FEDAKARLIKLARI VE AKAN KANI BOŞUNA OLMAYACAK"

Ebu Ubeyde, "Geçici işgalin tabutuna son çiviyi çakan tarihi Aksa Tufanı Harekatı'nın üzerinden 471 gün geçti. Halkımızın büyük fedakarlıkları ve akan kanı boşuna olmayacak. Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." dedi.

"İSRAİL'İN İHLALİ SÜRECİ TEHLİKEYE ATAR

Ebu Ubeyde, anlaşmaya uyduklarını ifade ederek, "Kardeş güçlerle 15 ay İsrail'e karşı savaştık. Büyük bir direniş gösterdik. Ateşkes anlaşmasına uyuyoruz. İsrail de uymalı, İsrail'in ihlali süreci tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.

Hamas\'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser:
    60 bin insanı 2 günlük show uğruna öldürttünüz yazıklar olsun size 69 32 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    ne geçti elinize ben hala anlamıs değilim. acıklanan rakamlara göre 50 bin insan öldü. 10binlerce yaralı sakat. kayıtlara girmeyen cesetleri çürüyen binlerce çoluk çocuk. ne kazandın Hamas. eline ne geçti de ateşkese seviniyosun. 60 11 Yanıtla
  • Bu Kim:
    helal olsun filistin halki ölümü göze ala memleketine sahip çiktilar ama burda en az yüzde 30 kesim kaçarlar 37 30 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sanki zafer kazanmış gibi konuşuyorlar yazık 47 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    gazzenin eli armut topluyor Türkiye ye sığındılar bizim ülke çok iyi durumda ya Suriye 1 Filistin 2 nedir Sizden çektiğimiZ 23 25 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    gereksiz bir show yaptınız binlerce insan katledildi bunun neresi zafer boş yapmayın 28 9 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    binlerce kişi ölmüş gazze hurdaya cevrilmis ne bina ne yol ne dogru düzgün insan kalmis..butun filistinliler av olmuş..ne lider ne savasci kalmis..herkes ac evsiz.. yani israille savasmak degil intihar etmisler 32 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    hepsi kafayı yemiş bir avuç ahmak neyi kazandınız ? adamlar kalbura çevirdiler zavallılar. 22 7 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    ateşkes bittikten sonra nerden biliyorsunuz nasıl güveniyorsunuz İsrail'e de o serbest bıraktığı Filistinlileri tekrar bombalayıp öldürmeyeceğini. 25 1 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    kaç İsrail askeri öldürdünüz onu söyleyin 21 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.