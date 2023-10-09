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Hamas'tan İsrail'e korkunç tehdit: Bombalamalar sürerse her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız - Son Dakika

Hamas'tan İsrail'e korkunç tehdit: Bombalamalar sürerse her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız

Son Güncelleme: 09.10.2023 20:40

İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Hamas'ın operasyonu sonrası misilleme saldırılarda bulunarak Gazze'yi vurmasının ardından Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde çarpıcı bir açıklama yaptı. Ubeyde, ''İşgalciler ahlak ve insanlıktan anlamıyor. Biz de onlara bildikleri dilde hitap edeceğiz. Bu saatten itibaren Gazze'deki halkımıza her saldırıda bir rehineyi öldürüp yayınlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'ye yoğun bombardımana başlayan İsrail'e, elinde çok sayıda İsrailli esir bulunan Hamas'tan sert bir tehdit geldi.

"HER BİR REHİNEYİ ÖLDÜRÜP CANLI YAYINLAYACAĞIZ"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İşgalciler ahlak ve insanlıktan anlamıyor. Biz de onlara bildikleri dilde hitap edeceğiz. Bu saatten itibaren Gazze'deki halkımıza her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız." dedi.

Hamas'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e korkunç tehdit: Her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız

ELLERİNDE YÜZLERCE İSRAİLLİ ESİR VAR

Öte yandan Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'de ilerleme kaydeden Hamas'ın elinde, Gazze'ye getirdiği 700'den fazla İsrailli esir olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Hamas'tan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e korkunç tehdit: Her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız

GAZZE'DE 560, İSRAİL'DE İSE 800'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hamas'tan İsrail'e korkunç tehdit: Bombalamalar sürerse her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e korkunç tehdit: Bombalamalar sürerse her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız - Son Dakika
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