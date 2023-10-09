Hamas'tan İsrail'e korkunç tehdit: Bombalamalar sürerse her bir rehineyi öldürüp canlı yayın yapacağız

Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'ye yoğun bombardımana başlayan İsrail'e, elinde çok sayıda İsrailli esir bulunan Hamas'tan sert bir tehdit geldi.

"HER BİR REHİNEYİ ÖLDÜRÜP CANLI YAYINLAYACAĞIZ"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İşgalciler ahlak ve insanlıktan anlamıyor. Biz de onlara bildikleri dilde hitap edeceğiz. Bu saatten itibaren Gazze'deki halkımıza her saldırıda bir rehineyi öldürüp canlı yayınlayacağız." dedi.

ELLERİNDE YÜZLERCE İSRAİLLİ ESİR VAR

Öte yandan Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'de ilerleme kaydeden Hamas'ın elinde, Gazze'ye getirdiği 700'den fazla İsrailli esir olduğu biliniyor.