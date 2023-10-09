Hamas'tan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yoğun roket saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da misilleme olarak Demir Kılıçlar operasyonu başlattı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Karşılıklı füze atışları ve bombardımanlar sonucu iki tarafta da yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu gece saatlerinde Hamas, operasyonlarının başından beri ilk kez yoğun ve geniş kapsamlı bir roket saldırısında daha bulundu. Saldırı sırasında Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.

DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİ

Olaya tanık olanlar saldırı anlarını cep telefonuyla kaydetti. Roketlerin Demir Kubbe sistemi tarafından havada imha edildiği görüldü.

HAVAALANI HEDEFLENDİ

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Telegram'da İsrail'in Ben Gurion uluslararası havaalanını hedef aldığı söylenen yaylım ateşinin sorumluluğunu üstlendi.