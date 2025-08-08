Hamas\'tan İsrail\'in Gazze\'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandı. Gelişme sonrası İsrail ordusu sınırda yığınak yapmaya başlarken olası bir kara harekatı öncesi Hamas'tan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, 10 saat süren toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu.
Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'elegeçirme' ifadesini kullanıyoruz" dedi.
Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar şöyle sıralandı:
Öte yandan İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesine Hamas'tan da jet yanıt geldi. Uydu görüntülerinde İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığı görülürken söz konusu gelişmenin ardından Hamas yaptığı açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerini kullandı.
