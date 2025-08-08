Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki - Son Dakika
Dünya

Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki

Hamas\'tan İsrail\'in Gazze\'yi topyekün işgal kararına ilk tepki
08.08.2025 09:43
İsrail Kabinesi'nin Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesine Hamas'tan yanıt gecikmedi. İsrail ordusu sınırda yığınak yapmaya başlarken Hamas yaptığı açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandı. Gelişme sonrası İsrail ordusu sınırda yığınak yapmaya başlarken olası bir kara harekatı öncesi Hamas'tan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerine yer verildi.

TOPYEKÜN İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Başbakanlık Ofisi, 10 saat süren toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını duyurdu.

"İŞGAL" KELİMESİNİ KULLANDILAR

Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'elegeçirme' ifadesini kullanıyoruz" dedi.

KABİNEDEN 5 ŞART

Açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar şöyle sıralandı:

  • Hamas'ın silahsızlandırılması,
  • 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi
  • Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi
  • İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi
  • Hamas ve Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması.

HAMAS'TAN İLK TEPKİ

Öte yandan İsrail Kabinesi'nin Gazze'yi topyekün işgal planına onay vermesine Hamas'tan da jet yanıt geldi. Uydu görüntülerinde İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığı görülürken söz konusu gelişmenin ardından Hamas yaptığı açıklamada "Saldırıların bedeli ağır olacak" ifadelerini kullandı.

İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ömer Kestek:
    İsrailliler sonunda vaad edilmiş topraklarına kavuşuyor belki de Allah onların yanındadır 4 47 Yanıtla
    q4gz7yyjcg:
    Ortada vaad edilmiş toprak yok. Yazdığı için olmuyor yazdığı için olduruluyor. 1 0
  • mustafa sagdic:
    abi şaşırıyorum. dünya lideriyiz diyoruz ama hiç birşey yapamıyoruz. rahmetli ecevit kadar olamadılar. 31 10 Yanıtla
    newkral0733:
    O Rahmetli Ecevit Değildi Kardeş Rahmetli Erbakandı ... 2 0
  • Deniz Kisa:
    Terorist HAMAS 3 27 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    bedeli ağır olacak nasıl olacak mis 4 23 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Bu hamas da yok şöyle yaparız böyle yaparız yap hadi yaptığını hiç göremedik..danışıklı döğüş olanda çoluk çocuğa olur 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
