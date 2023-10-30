Hamas'tan olay iddia: Bizi ortadan kaldırmak için Batı'ya gizlice çağrı yapan Filistin Yönetimi üyeleri ve Arap ülkeleri var

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırırken Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

"HİZBULLAH BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Kassam Tugayları yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Batı'ya gizlice Hamas'ı ortadan kaldırma çağrısında bulunan Filistin Yönetimi üyeleri ve bazı Arap ülkeleri var. Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden ciddi bir destek bekliyorduk. Özellikle Ramallah yönetiminin utanç verici tavrı, bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları yetkilisi Musa Ebu Merzuk.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.