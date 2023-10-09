Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı - Son Dakika

Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı

Son Güncelleme: 09.10.2023 11:19

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenledi. Servis edilen görüntülerde 150'den fazla roket ateşlendiği ve Demir Kubbe'nin saldırıyı bertaraf ettiği görülüyor.

Abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi. Görüntülerde İsral'in savunma sistemi Demir Kubbe'nin roketleri durdurmaya çalıştığı görülüyor.

ROKET YAĞDIRDILAR

Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 150 roket atıldığı ifade edildi. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

SİRENLER ÇALDI

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu da Gazze'den Askalan'a çok sayıda roket atıldığını doğruladı. Yediot Ahranot gazetesi ise Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet ettiğini geçti.

İsrail tarafı, Ben Gurion'a yapılan saldırıyı ve roketlerin havaalanına isabet edip etmediğini henüz doğrulamadı.

Filistin, Tel Aviv, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Müjdeyi İtalyanlar verdi! EURO 2023'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak
11:17 Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim
11:16 İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:04 Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı
10:57 Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi
10:43 Icardi'ye bu kez Messi bile engel olamayacak! Arjantin'e geri dönüyor
10:40 ABD'li yetkililer: İsrail ordusu 24 ila 48 saat içinde Gazze'ye kara harekatı düzenleyecek
10:34 Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerini gafil avladığı o an!
10:24 İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak
10:21 Bakanlığın aldığı önlemler etkisini gösterdi! Oto pazarları sinek avlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 11:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement