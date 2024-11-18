Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu - Son Dakika
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Dünya

Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu

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İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katlederken bölgede Hamas ile çatışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bir binada gizlenip telefonuyla oynayan İsrail askerinin, Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından sniperla vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

18.11.2024 14:52
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.

KESKİN NİŞANCI VURDU

Son dönemde cephede ağır kayıplar veren İsrail ordusuna bağlı bir askerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İnternete düşen videoda Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancının, bir binada saklanıp telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde eli cebinde telefonunu kurcalayan askerin aniden isabet eden kurşunla yıkıldığı görülüyor.

Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu

Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Alper Elma:
    güzel haber 48 1 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    Elhamdülillah ALLAH'U Ekber 41 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Dumanına attırmışlar 31 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Telefona bakmakla bizimde beynimiz patlıyor ama farkında değiliz bizimkisi nahoş ama video çok hoş güzel olmuş 25 0 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Günün el güzel haberi sanki tetğe ben basmışım gibi 21 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    şükür tek tek bitirecez diyor hamas 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    işte bu çok iyi 7 0 Yanıtla
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