Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu

Dünya

Özgür Özel\'i daha önce böyle görmediniz

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.

KESKİN NİŞANCI VURDU

Son dönemde cephede ağır kayıplar veren İsrail ordusuna bağlı bir askerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İnternete düşen videoda Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancının, bir binada saklanıp telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde eli cebinde telefonunu kurcalayan askerin aniden isabet eden kurşunla yıkıldığı görülüyor.