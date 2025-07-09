Hamas, Trump\'ın Gazze\'de ateşkes teklifini kabul etti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarına devam ettiği ve 57 bin 575 Filistinlinin ölümüne neden olduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu

HAMAS, TRUMP'IN GAZZE'DE ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Temmuz tarihinde İsrail'in onayladığını açıkladığı 60 günlük ateşkes teklifini kendilerinin de kabul ettiğini bildirdi.

"10 ESİRİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Al-Nunu, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne acil ihtiyaç duyulan yardımların kesintisiz akışını sağlamak ve İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla 10 esiri serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Hamas yetkilisi, "Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaş tamamen sona erene kadar yardımların serbest ve onurlu bir şekilde girişine ve akışına izin vermek için gerekli esneklik gösterildi" dedi.

"MÜZAKERELERDE 2 ÖNEMLİ KONU VAR"

Al-Nunu, müzakerelerin iki önemli konu üzerinde devam ettiğini; bunların birinin yardımın kesintisiz girişinin sağlanması, diğerinin ise Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen "mekanizmalar" olduğunu aktardı.

İSRAİL ASKERLERİNİN ÇEKİLME SINIRLARI

Hamas yetkilisi, ateşkesin ilk aşamasında İsrail askerlerinin çekilme sınırlarının, Filistinlilerin hayatlarını etkilemeyecek ve "müzakerelerin ikinci aşamasının yolunu açacak" şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

TRUMP: SANIRIM BAŞARMAYA YAKINIZ

Öte yandan, Beyaz Saray'da Afrikalı bazı liderleri ağırladığı toplantının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşma ihtimalinin "kesin olmamakla birlikte çok yüksek" olduğunu söyledi.

Trump, "Muhtemelen, size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Gizli olup olmadığını bilmiyorum ama benim için önemli değil. Sırlar bizi istediğimiz şeye ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU, GAZZE HALKINI ZORLA YERİNDEN ETMEK İSTEMEDİKLERİNİ SAVUNDU

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmek istemediklerini yineleyerek, ayrılmanın Filistinliler için "özgür bir seçim" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Gazze halkının zorla yerinden edilmediğini savunarak, "İnsanlar Gazze'den ayrılmak istiyorsa bunu yapma hakkına sahip olmalı ve içeride Hamas'ın silahlarıyla tutulmamalılar." ifadelerini kullandı.

Trump ile bu konuda "ortak hedeflere" sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Gazze'deki Hamas yönetimine son vereceğiz, Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz. Bu ortak hedefe ulaşmak için ortak strateji ve taktiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.