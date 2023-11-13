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Netanyahu, Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin - Son Dakika

Netanyahu, Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin

13.11.2023 07:56  - Güncelleme: 08:21

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Başbakan Binyamin Netanyahu, soykırıma varan katliamların ardından işgalci İsrail'e tepki gösteren ve yaptırıma hazırlanan Arap ülkelerinin liderlerini açık açık tehdit etti. Netanyahu, ''Arap liderlerine söylüyorum. Eğer iktidarınızı ve çıkarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek'' dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye günlerdir bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katlederek bölgeyi adeta kan gölüne çeviren İsrail tehditlerine de devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, Arap liderlere seslenerek, 'Eğer iktidarınızı ve çıkarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek." dedi.

Netanyahu, Arap liderleri açık açık tehdit etti: İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin

NETANYAHU ARAP LİDERLERİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Gazze'de katliama imza atan İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırıma varan katliamların ardından işgalci İsrail'e tepki gösteren ve yaptırıma hazırlanan Arap ülkelerinin liderlerini açık açık tehdit etti.

"YAPABİLECEĞİNİZ TEK ŞEY SESİNİZİ KESMEK"

Netanyahu açıklamasında, 'Arap liderlerine söylüyorum. Eğer iktidarınızı ve çıkarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek.' ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Arap liderleri açık açık tehdit etti: İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Dünya Netanyahu, Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu, Arap liderleri tehdit etti: İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin - Son Dakika
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