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Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını böyle vurdu - Son Dakika

Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını böyle vurdu

08.11.2023 21:19  - Güncelleme: 21:53

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'ye giren İsrail tanklarını ve zırhlı araçlarını omuzdan atılan tanksavar füzesiyle vurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerinde İsrail askerleriyle yaşanan çatışmaların görüntülerini yayınladı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde meskun mahal savaşı ve Kassam güçlerinin İsrail zırhlı araçlarına ve tanklarına yönelik füzeli saldırısı kameraya yansıdı.

Hamas yeni görüntüleri yayınladı! Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını birer birer avladı

ÇOK SAYIDA TANKI İMHA ETTİLER

Yayınlanan görüntülerde Kassam savaşçıları tarafından omuzdan atılan tanksavar füzesiyle İsrail'e ait çok sayıda tankın imha edilmesi görüntülendi.

KARA HAREKATINDAN BU YANA 136 İSRAİL ARACI VURULDU

Öte yandan gün içinde açıklama yapan Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmaya başlamasından bu yana İsrail ordusuna ait 136 aracı kullanılmaz hale getirdiklerini duyurdu.

Hamas yeni görüntüleri yayınladı! Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını birer birer avladı

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL: 31 EKİM'DEN BU YANA 34 ASKERİMİZ ÖLDÜ

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 34'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Hamas yeni görüntüleri yayınladı! Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını birer birer avladı

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Hamas yeni görüntüleri yayınladı! Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını birer birer avladı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarındaki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını böyle vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını böyle vurdu - Son Dakika
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