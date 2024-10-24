Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu

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İngiltere'nin Leeds şehrinde trajik bir olay yaşandı. Hamileliğinin son dönemindeki Emma Atkinson, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, ancak karnındaki bebeği mucize eseri kurtuldu.

Otuzlu yaşlarındaki beş çocuk annesi Emma, Shakespeare Towers adlı apartmanın 10. katından düştü. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Emma kurtarılamadı, ancak doktorlar bebeği acil sezaryenle kurtarmayı başardı.

Beş hafta erken doğan ve Posie adı verilen bebek şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Paylaşılan ilk fotoğrafında, kuvözde ağız ve burnunda tüplerle yatarken görülüyor. Ablası Demi'nin bebeğin göğsüne sevgiyle elini koyduğu fotoğraf, sosyal medyada duygu dolu anlar yaşattı.

Emma'nın ölümünden sadece bir ay önce sosyal medyada paylaştığı son gönderi yürekleri burktu. Karnını gururla gösterdiği fotoğrafın altına "Bir kız bebeğim olacak, daha mutlu olamazdım" yazmıştı.

Büyük kızı Demi, annesinin ölümünün ardından sosyal medyada: "Eve gel anne, sana çok ihtiyacım var. Sadece seni öpmek ve sesini duymak istiyorum. Seni hayattan çok seviyorum" mesajını paylaştı.

Olay yerinde yaşayan bir görgü tanığı, önce yüksek bir ses duyduğunu, ardından çığlık sesleri geldiğini anlattı. Bölgede oturan Mandy Shires, "Bu yükseklikten düşen birinin hayatta kalma şansı yoktu, ama bebeğin yaşaması tam bir mucize. Hepimiz küçük kızın iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

Polis, olayda şüpheli bir durum olmadığını açıkladı. Olay yerinin çevresine çiçekler ve balonlar bırakıldı. Emma'nın arkadaşları ve ailesi, sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla onu andı.

Leeds Belediye Meclisi üyesi Luke Farley, olayın bölgedeki genç aileleri derinden etkilediğini söyledi. 1960'larda inşa edilen ve yakın zamanda yenilenen bina Leeds belediyesine ait. Belediye, olayla ilgili tüm soruları polise yönlendiriyor.