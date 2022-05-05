Almanya'da yargıçların "tarihi" olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, "cinsel saldırı" suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi.
Kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın "olağanüstü" olduğunu söyleyerek "tarihi" bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti.
Sputnik'te yer alan habere göre; Yargıç Astrid Salewsk, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı - Son Dakika