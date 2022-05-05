Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı - Son Dakika
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Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı

05.05.2022 15:17
Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı

Almanya'da hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delik açan 39 yaşındaki kadın, 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı. Davanın olağanüstü olduğunu ve tarihi bir nitelik taşıdığını belirten hakim, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadesini kullandı.

Almanya'da yargıçların "tarihi" olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, "cinsel saldırı" suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

HAMİLE KALABİLMEK İÇİN YAPMIŞ

Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi.

TARİHİ BİR KARAR VERİLDİ

Kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın "olağanüstü" olduğunu söyleyerek "tarihi" bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti.

"HUKUKİ ANLAMDA TARİH YAZDIK"

Sputnik'te yer alan habere göre; Yargıç Astrid Salewsk, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Cinsel İlişki, Prezervatif, Almanya, Cinsellik, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı - Son Dakika


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