Hamas'la mücadele bahane! İsrailli subay, Tel Aviv yönetiminin asıl niyetini böyle açığa vurdu

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek sürdürüyor. Bölgede binlerce masum sivil katledilirken İsrailli bir subayın katıldığı bir etkinlikte kullandığı ifadeler aslında olan biteni özetler nitelikteydi.

"GAZZE VE LÜBNAN BİZİM"

Masum sivillerin katledildiği 1 aylık zaman diliminin hayatının en mutlu ayı olduğunu ifade eden İsrailli subay "Toprak bizim. Bütün ülke ve Gazze dahil, Lübnan dahil. Tüm vaat edilmiş topraklar. Büyük bir geri dönüş yapacağız" dedi.

"İŞTE ASIL AMAÇ BU"

Video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Videonun altına "İşte asıl amaç bu", "Tel Aviv yönetiminin asıl niyetini açığa vurdu", "Bunların gözünü kan bürümüş" şeklinde yorumlar yapıldı.