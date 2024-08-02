Haniye\'nin taziye çadırından Haberler.com\'a özel görüntüler

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Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Haniye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA HEYET GELDİ"

Cenaze töreni için Doha'da bulunan Haberler.com Uluslararası Ekonomi-Politik Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, "Haberler.com takipçileri için bugün Doha'dayız. Şehit lider İsmail Haniye'nin taziye çadırındayız şu an. Bugün cenazesi buranın en büyük camilerinden biri olan İmam Muhammed bin Abdulvahap Camiinde yapıldı. Çok kalabalıktı, güvenlik önlemleri nedeniyle telefonlarımız içeri alınmadı. Bundan dolayı yayın yapamadık. Çok yoğun dünyanın her yerinden katılımcılar vardı. Çok kalabalıktı. Güvenlik önlemleri had safhadaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada. STK temsilcileri, MÜSİAD temsilcileri, insani yârdim çalışmaları yapan devletler, iş insanları buradaydı. Şehrin güvenli bölgesine çadır kurulmuş. Park yerleri mevcut, geniş bir yer kurulmuş. Yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Camide çok büyük bir izdiham vardı." ifadelerini kullandı.

"HAMAS İSLAMİ HAREKET LİDERLERİ TAZİYELERİ KABUL EDECEK"

Haniye için hazırlanan taziye çadırında Ertekin'e konuşan Mavi Marmara Gazisi ve Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş, " Buraya kalabalık bir heyetle birlikte şehit edilen İsmail Haniye'nin cenazesine katılmak için geldik. Şu an taziye hazırlıkları yapılıyor.Biz de taziye çadırının içindeyiz. Hamas İslami Hareket Liderleri tarafından saat 18.00 itibariyle heyetler karşılanacak ve taziyeler kabul edilecek." dedi.

"MÜCADELENİN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Haniye için hazırlanan taziye çadırında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihat Terzioğlu, "İslam dünyasının birçok coğrafyasından Müslüman kardeşlerimiz bir arada. Filistin'in haklı davasını desteklediğimiz gibi Gazze'de kaybettiğimiz tüm şehitlerimiz için Allah'tan Rahmet diliyoruz. Mücadelenin devam edeceğine inanıyoruz. Buradan tüm İslam alemine bir çağrıda bulunuyoruz, haklı davalardan vazgeçmeyelim, mücadeleden yılmayalım iktisadi anlamda da mücadelemize devam edelim." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN GAZZEYE İŞGALİ BİR AN ÖNCE DURDURULMALI"

Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Saadet Partisi heyeti olarak burada bu cenaze töreninde hazır bulunuyoruz. Türkiye'den gelen diğer milletvekilleri, diğer siyasi partiden arkadaşlarımızla beraber bugün tüm gün boyunca İsmail Haniye'nin cenazesine yurt dışından yurt içinden yurt dışından gelen bütün misafirlerle olayı, yaşananları bir kere daha değerlendirme fırsatı bulduk. Biz kardeş Filistin halkının Gazze'nin acısını yürekten paylaşıyoruz. 40 binin üzerinde insan soykırıma uğradı. İsrail hala hiçbir gerekçeyi dikkate almadan, uluslararası hukuku dikkat almadan şu anda İsrail hala soykırım uygulamaya devam ediyor. Bu durum bir an önce durdurulmalı. İsrail ateşi bölgeye yaymaya çalışıyor." dedi.