Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı! Gerekçesiyle tepkilerin odağında - Son Dakika
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Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı! Gerekçesiyle tepkilerin odağında

Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı! Gerekçesiyle tepkilerin odağında

Harvard Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'i görevden aldı. Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın başında olduğu merkez, bir süredir anti-semitizm eleştirilerinin hedefindeydi.

29.03.2025 11:49
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Harvard Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Tarif Profesörü Rosie Bsheer'in görevden aldı.

Üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi'nin geçici dekanı David M. Cutler tarafından yapılan açıklamada, merkezi yöneten Cemal Kafadar'ın 2024 yılı sonunda CMES direktörlüğünden ayrılacağı duyuruldu. Kafadar'ın yardımcısı Rosie Bsheer'in de aynı şekilde görevden alındığı öğrenildi.

Cutler'ın açıklamasında, Kafadar'ın ayrılışına ilişkin net bir neden belirtilmedi.

ÜNİVERSİTE ÜZERİNDE KAMUOYU BASKISI OLUŞTURULDU

Son dönemde özellikle İsrail ve Filistin üzerine düzenlediği programlarla kamuoyunun eleştirilerine hedef olan CMES'le ilgili Harvard'daki bazı çalışanlar, bu programların antisemitik olduğunu iddia ederek İsrail perspektiflerinin yeterince temsil edilmediğini savundu. Söz konusu eleştiriler ise Harvard Üniversitesi'ni kamuoyu baskısı altında bıraktı.

Birçok üniversitenin, Trump yönetiminin baskısıyla benzer şekilde Orta Doğu çalışmalarını gözden geçirmeye başladığı ifade edilirken, bunlardan biri olan Columbia Üniversitesi, yönetimin talepleri doğrultusunda Orta Doğu çalışmaları programlarını yeniden yapılandırma yoluna gitmişti.

Kafadar ve Bsheer'in üniversite içindeki pozisyonlarına son verilmiş olsa da, her ikisinin de Harvard'daki öğretim üyeliklerine devam edeceği belirtildi.

Harvard Üniversitesi, Politika, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Harvard Üniversitesi Türk profesörü görevden aldı! Gerekçesiyle tepkilerin odağında - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hursit Yavas:
    bu haberlerle goruyoruzki bizim hukumet ve kafir hukumetleri dusuncelerine ters olanlari uzaklastiriyor … 2 2 Yanıtla
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