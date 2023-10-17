 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Hamas'ı suçladılar - Son Dakika

Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Hamas'ı suçladılar

Son Güncelleme: 17.10.2023 23:37

İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesindeki saldırıya Hamas'ın attığı roketlerin sebep olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı tarafından da paylaşılan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi.

Gazze'te yüzlerce insanın can verdiği hastane saldırısına ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. Roketlerin Hamas tarafından İsrail'e yönelik atıldığını belirten İsrail ordusu, söz konusu roketin vurulduğu an hastanenin çevresinden geçtiğini açıkladı. Açıklamayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da paylaştı.

HASTANEYE KANLI SALDIRI

İsrail'in günlerdir abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları sürerken, kentte El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı.

İSRAİL, HAMAS'I SUÇLADI

Saldırıya ilişkin İsrail, Hamas'ı suçladı. İsrail Başbakanı tarafından da paylaşılan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir roket saldırısı düzenlediği ve söz konusu Hamas roketinin vurulduğunda hastanenin çevresinden geçtiği ifade edildi.

Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttular

"ÇOCUKLARIMIZI KATLEDENLER, KENDİ ÇOCUKLARINI DA KATLEDİYOR"

Netanyahu, bir paylaşım daha yaparak hastaneye saldırının İsrail ordusunca değil, Hamas tarafından yapıldığını belirtti. Netanyahu "Çocuklarımızı vahşice katleden, kendi çocuklarını da katlediyor" ifadelerine yer verdi.

Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttular

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Hamas'ı suçladılar - Son Dakika


Son Dakika
00:16 Filistin Sağlık Bakanlığı, hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında basın toplantısı düzenledi
00:09 Tadic, yıldızlaştı! Sırbistan'ın umutları son maça kaldı
23:55 İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Türkiye'yi en kısa sürede terk edin
23:40 Tel Aviv'de Almanya Başbakanı Scholz'un korku dolu anları! Havalimanına roket atılınca ekibiyle birlikte yüzüstü yere yattı
23:26 Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde protesto! Polis, kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor
23:13 İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı yurdun dört bir yanında protesto ediliyor
23:10 Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Hamas'ı suçladılar
23:04 ''Elimde belgeler var'' diyen Erden Timur canlı yayında sessizliğini bozdu: Lale Orta, Ali Koç'a VAR kayıtlarını gönderdi
22:37 Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı
22:27 İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal sözler: Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 00:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: Hastane katliamı sonrası Netanyahu'dan ilk sözler! Hamas'ı suçladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement