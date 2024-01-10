 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü

ABD'nin Nowra eyaletinde bir tıp merkezinde doktorla tartışan ve polise silah çeken 34 yaşındaki bir erkek, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın, doktorla huzursuz bir konuşma sonrasında gerçekleştiği belirtildi. Adamın zihinsel sağlık sorunları nedeniyle polis tarafından bilindiği, suç geçmişi olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü
10.01.2024 - 14:43,
Abone Ol

Amerika Birleşik Devletler'inin Nowra eyaletinde bulunan bir tıp merkezinde tartıştığı polise silah çeken 34 yaşındaki erkek hasta polise tarafından öldürüldü.

Yetkililer, polisin 34 yaşındaki bir adamın Çarşamba günü öğlen saat 1 civarında bir tıp merkezinde doktor ile kavga edip doktora silah çektiği ihbarını almasından sonra olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Adam, tıp merkezinden çıkardan kapıda karşılaştığı polislere doğru silahını doğrultunca, polise kendisine defalarca ateş ederek öldürdü.

Polis Yardımcı Komiseri Peter Cotter, hastanın tıp merkezine düzenli olarak gittiğini ve bir doktorla konuşurken "son derece huzursuzlandığını" söyledi.

'Cotter, "O konuşma sırasında, sebepsiz yere, bir ateşli silah çıkardı" dedi.

Cotter, "Polis tarafından bir dizi ateş edildi" dedi. "Birden çok kez vuruldu."

Adam, suç geçmişi olmaktan ziyade zihinsel sağlık sorunları nedeniyle polis tarafından biliniyordu.

Polis cinayet şubesinden bir ekip, ölüme yol açan sebepleri soruşturacak.

Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü
Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement