Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne, yeni doğan bebeğinin yoğun bakım masrafı için gelen astronomik fatura ile sarsıldı. Bebeği yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalan anneye 738.360 dolarlık (yaklaşık 24 milyon TL) hastane faturası geldi.

Sosyal medyada paylaşılan fatura görüntüsü, Amerikan sağlık sistemindeki sorunları bir kez daha gündeme taşıdı. Bebeğinin sadece bir aylık bakımı için neredeyse 1 milyon dolara yakın ücret ödemek zorunda kalan anne, "Bir bebeğin hastane yatağında yatması nasıl bu kadar pahalı olabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı Dr. James Roberts konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım maliyetleri son yıllarda kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bu durum ortalama bir Amerikan ailesinin karşılayabileceği düzeyin çok üzerinde" dedi.

Hasta Hakları Savunucuları Birliği Sözcüsü Sarah Thompson ise "Her yıl binlerce Amerikalı aile, sağlık masrafları nedeniyle iflas ediyor. Sistem acilen reforma ihtiyaç duyuyor" açıklamasında bulundu.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Amerikan sağlık sisteminin özel sigorta olmayan vatandaşlar için sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.