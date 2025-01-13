Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Geniş Video İzle

ABD'de bir anne, yeni doğan bebeğinin bir aylık yoğun bakım masrafı için 738.360 dolarlık fatura ile karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan fatura, Amerikan sağlık sisteminin sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı, yoğun bakım maliyetlerinin kontrolsüz arttığını belirtti.

13.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne, yeni doğan bebeğinin yoğun bakım masrafı için gelen astronomik fatura ile sarsıldı. Bebeği yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalan anneye 738.360 dolarlık (yaklaşık 24 milyon TL) hastane faturası geldi.

Sosyal medyada paylaşılan fatura görüntüsü, Amerikan sağlık sistemindeki sorunları bir kez daha gündeme taşıdı. Bebeğinin sadece bir aylık bakımı için neredeyse 1 milyon dolara yakın ücret ödemek zorunda kalan anne, "Bir bebeğin hastane yatağında yatması nasıl bu kadar pahalı olabilir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Amerikan Sağlık Politikaları Derneği Başkanı Dr. James Roberts konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım maliyetleri son yıllarda kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bu durum ortalama bir Amerikan ailesinin karşılayabileceği düzeyin çok üzerinde" dedi.

Hasta Hakları Savunucuları Birliği Sözcüsü Sarah Thompson ise "Her yıl binlerce Amerikalı aile, sağlık masrafları nedeniyle iflas ediyor. Sistem acilen reforma ihtiyaç duyuyor" açıklamasında bulundu.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Amerikan sağlık sisteminin özel sigorta olmayan vatandaşlar için sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • yavuz d:
    tamm bizde de sikinti yok degil ozellikle randevu konusu.Ama devlette ucretsiz hizmet gormek guzel,ozellikle 90 larda insanlar cenazelerini bile parasi yoksa senet imzalayarak almalarini dusunun ce randevu sikintisi pekte goze batmiyor 97 30 Yanıtla
  • Vatanperver adam:
    eyy ülkesini begenmeyen nankorler görün heves ettiğimiz yabancı ulkelerin halini 64 32 Yanıtla
    Yunus Durak:
    biz on beş milyon sığınmacı ve mülteciye bakıyoruz Türkiyeye gelsin, nasıl olsa bir fazla bir eksik dokunmaz, milletin maaşından aylığından peşin kesiyorlar 3 0
  • salihb:
    Bizdekiler de hastanede sıra bekliyoruz diye yakınıyorlar. Bir çok ülke gezmiş biri olarak şunu söyleyebilirim.Bizim sağlık sektörü 44 olmasa da başka ülkelere kıyasla sağlıkta daha iyi hizmet veriyor. 68 18 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    Alın SİZE KAPİTALİZM 65 2 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen:
    Sağ alabiliyorsundur en azından 27 22 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    kurban olayım sana Türkiyem.içimizde hergün zalim eleştirilerde bulunanlara, birde abd.ve avrupaya gidin pahalılığın danıskası var.oralar cennet değil. 18 6 Yanıtla
  • yunus ilhanlı:
    goruooyyooonmu :)) 7 11 Yanıtla
  • monşer null:
    Ay yavrum benim 13 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.