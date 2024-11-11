Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı - Son Dakika
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Dünya

Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı

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Roma'dan Çin'e giden Hainan Havayolları'na ait bir Boeing yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra bir kuşa çarptı ve motorunda yangın çıktı. 249 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan uçak, güvenlik protokolleri gereği deniz üzerinde yakıt boşalttı ve kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. Acil iniş başarıyla gerçekleştirildi ve havalimanı trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

11.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:11
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Roma'dan Çin'e giden bir yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra korkutan bir olay yaşandı. Hainan Havayolları'na ait Boeing tipi yolcu uçağının motorunda yangın çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndan Shenzhen kentine gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra bir kuşa çarptı. 249 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan uçağın motorunda çarpma sonrası yangın başladı.

Uçak güvenlik protokollerini uygulayarak deniz üzerinde yakıt boşalttı ve kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. İtalyan yetkililerin açıklamasına göre, acil iniş başarıyla gerçekleştirildi ve havalimanı trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Havacılık uzmanları, kuş çarpmalarının özellikle motorlara isabet ettiğinde ciddi tehlike oluşturabildiğini belirtiyor. Yerel saatle 09:55'te kalkan Dreamliner 787-9 tipi uçak, şimdi teknik incelemeye alındı.

Benzer bir olay geçen yıl Ekvador'da yaşanmış, bir pilot And Kondoru ile çarpışma sonucu zor anlar yaşamıştı. Dev yırtıcı kuş, uçağın ön camını kırarak kokpite girmişti. Pilot Ariel Valiente, yaralanmasına rağmen uçağı güvenle indirmeyi başarmıştı.

Roma'daki olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, uçaktaki yolcuların başka bir uçakla yolculuklarına devam etmesi planlanıyor.

Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Seyahat, Boeing, Yaşam, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı - Son Dakika

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