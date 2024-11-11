Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı

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Roma'dan Çin'e giden bir yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra korkutan bir olay yaşandı. Hainan Havayolları'na ait Boeing tipi yolcu uçağının motorunda yangın çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndan Shenzhen kentine gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra bir kuşa çarptı. 249 yolcu ve 16 mürettebatı taşıyan uçağın motorunda çarpma sonrası yangın başladı.

Uçak güvenlik protokollerini uygulayarak deniz üzerinde yakıt boşalttı ve kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. İtalyan yetkililerin açıklamasına göre, acil iniş başarıyla gerçekleştirildi ve havalimanı trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı.

Havacılık uzmanları, kuş çarpmalarının özellikle motorlara isabet ettiğinde ciddi tehlike oluşturabildiğini belirtiyor. Yerel saatle 09:55'te kalkan Dreamliner 787-9 tipi uçak, şimdi teknik incelemeye alındı.

Benzer bir olay geçen yıl Ekvador'da yaşanmış, bir pilot And Kondoru ile çarpışma sonucu zor anlar yaşamıştı. Dev yırtıcı kuş, uçağın ön camını kırarak kokpite girmişti. Pilot Ariel Valiente, yaralanmasına rağmen uçağı güvenle indirmeyi başarmıştı.

Roma'daki olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, uçaktaki yolcuların başka bir uçakla yolculuklarına devam etmesi planlanıyor.