Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi - Son Dakika
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Dünya

Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi

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Tayland'da bir festivalde havai fişeklerden ürken bir fil, beş kişiyi yaraladı. Olay, Nong Bua Lamphu eyaletinde gerçekleşti. Karnavalın açılış töreninde atılan havai fişekler yüzünden ürken fil, çadırları ve tezgahları devirdi. Yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı, ancak ciddi yaralanan olmadı. Fil sahibine karşı şikayette bulunmaları öneriliyor. Ayrıca bundan sonra fuara fil getirilmesi yasaklandı.

20.01.2025 13:48  Güncelleme: 13:56
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Tayland'da bir festivalde havai fişeklerden ürken bir fil, beş kişiyi ezerek yaraladı. Olay, 18 Ocak'ta Nong Bua Lamphu eyaletinde gerçekleşti.

10 yaşındaki Plai Khun Thong adlı erkek fil ve bakıcısı 46 yaşındaki Sanga, festival alanında ziyaretçilere şeker kamışı satmak için gelmişti. Ancak karnavalın açılış töreninde atılan havai fişekler yüzünden ürken fil, kontrolden çıktı.

Görüntülerde, paniğe kapılan köylülerin kaçışırken filin birçok kişiyi yere düşürüp ezdiği görülüyor. Patlamalardan kaçmaya çalışan fil, çadırları ve tezgahları devirdi. Yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı, ancak ciddi yaralanan olmadı.

Yaralananlardan 51 yaşındaki Yanee adlı bir büyükanne, "Torunumla yürüyorduk. Arkamdan insanların çığlık attığını duydum. Dönüp baktığımda fil bana doğru koşuyordu. Tepki verecek zamanım olmadı ve fil bana çarptı. Düştüm ve ayak bileğim burkuldu ama torununum iyiydi. Ezilmediğimiz için şanslıyız" dedi.

Yerel vali Surasak Aksornkul, yaralılara yardım edilmesi talimatını verdi ve "Yaralıların hepsi hastaneden taburcu oldu. Fil sahibine karşı şikayette bulunmaları öneriliyor. Ayrıca bundan sonra fuara fil getirilmesini yasakladım" açıklamasında bulundu.

Polis, fili izinsiz olarak fuar alanına getirdiğini itiraf eden bakıcı Sanga'yı gözaltına aldı. Suçu sabit bulunursa bir yıla kadar hapis ve 477 sterlin para cezasına çarptırılabilir.

Tayland'da yaklaşık 4 bin fil esaret altında yaşıyor. Bu filler turizm sektöründe, kültürel törenlerde, özel kiralama veya ormancılık sektöründe çalıştırılıyor. Hayvan hakları grupları fillerin sahiplenilmesinin ve kullanılmasının yasaklanması çağrısında bulunsa da, politikacılar dahil çoğu yerel halk bu istismarı durdurmayı reddediyor.

Filler genellikle zararsız olsa da, son haftalarda birkaç ölümcül fil saldırısı yaşandı. 3 Ocak'ta İspanyol turist Blanca Ojanguren Garcia (22), Phang Nga eyaletindeki bir fil bakım merkezinde fili yıkarken hayatını kaybetti. 15 Aralık'ta ise çiftçi Thodsaporn Phiananukulbut (45), Prachinburi eyaletinde kanalda balık tutarken şeker kamışı tarlasından çıkan bir fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi
Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi

Hayvan Hakları, Festival, Tayland, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havai fişeklerden korkan fil, beş kişiyi ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert kursun :
    Beynimde filler tepiniyor dedikleri bu herhalde 3 0 Yanıtla
  • Ayhan Yavuz:
    başarılarının devamını... 1 0 Yanıtla
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