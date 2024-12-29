Air Canada'ya ait bir uçak, cumartesi gecesi iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Air Canada'nın St. John's Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 2259 sefer sayılı uçağın, TSİ 09:30'da (Pazar günü 01:30 GMT) iniş sırasında kayma ve motor yangını gibi sorunlar yaşadığını bildiren medya kuruluşları, acil durum ekiplerinin uçaktaki herkesin güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi.
Yolcu Nikki Valentine, CBC News'e yaptığı açıklamada, uçağın lastiklerinden birinin iniş sırasında düzgün açılmadığını söyledi; "Uçak yaklaşık 20 derecelik bir açıyla sola doğru oturmaya başladı ve bu sırada uçağın kanadı kaldırımda kaymaya başladığında neredeyse çarpma sesine benzeyen oldukça yüksek bir ses duyduk. Bu sesin motordan geldiğini tahmin ediyorum."
Uçaktaki insanlar tahliye edildi ve ardından sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmek üzere bir hangara götürüldü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Öte yandan uçağın içindeki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi.
Olaydan sonra önlem amaçlı Halifax Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulurken, pazar gününün erken saatlerinden itibaren bir pist yeniden açıldı.
Son Dakika › Dünya › Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)