Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

Geniş Video İzle

Güney Kore'de onlarca kişinin öldüğü uçak kazasından yalnızca birkaç saat önce Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'nda da panik anları yaşandı. Air Canada'ya ait bir uçak sert iniş sırasında alev alırken yolcuların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi.

29.12.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Air Canada'ya ait bir uçak, cumartesi gecesi iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Air Canada'nın St. John's Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 2259 sefer sayılı uçağın, TSİ 09:30'da (Pazar günü 01:30 GMT) iniş sırasında kayma ve motor yangını gibi sorunlar yaşadığını bildiren medya kuruluşları, acil durum ekiplerinin uçaktaki herkesin güvenliğini sağlamak için hızlı bir şekilde müdahale ettiğini bildirdi.

"ÇARPMA SESİNE BENZEYEN BİR SES DUYDUK"

Yolcu Nikki Valentine, CBC News'e yaptığı açıklamada, uçağın lastiklerinden birinin iniş sırasında düzgün açılmadığını söyledi; "Uçak yaklaşık 20 derecelik bir açıyla sola doğru oturmaya başladı ve bu sırada uçağın kanadı kaldırımda kaymaya başladığında neredeyse çarpma sesine benzeyen oldukça yüksek bir ses duyduk. Bu sesin motordan geldiğini tahmin ediyorum."

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Uçaktaki insanlar tahliye edildi ve ardından sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmek üzere bir hangara götürüldü. Herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Öte yandan uçağın içindeki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler büyük ses getirdi.

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

HAVALİMANINDAKİ UÇUŞLAR DURDURULDU

Olaydan sonra önlem amaçlı Halifax Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulurken, pazar gününün erken saatlerinden itibaren bir pist yeniden açıldı.

Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı

Güney Kore, Teknoloji, Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    5G devreye girince ucaklar düşmeye başlayacak diye haber yapiliyordu galiba o döneme girdik 16 3 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Hayırdır bu kaç günde uçaklarda düşen düşene 8 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    bi daha uçağa binersem gavur olayım 5 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    pilota helal olsun genede 4 0 Yanıtla
  • Arıkan ari:
    Çok geçmiş olsun yorgunluk ve şetres ve dikkatsizlik 0 2 Yanıtla
  • Adil Işık:
    şu haber başlığını doğru yazın onlara ölü yazmışsın bu nasıl bir haber şekli ya 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:15:06. #1.13#
SON DAKİKA: Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.