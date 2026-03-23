Havalimanında facia: Yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı, 2 pilot hayatını kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havalimanında facia: Yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı, 2 pilot hayatını kaybetti

23.03.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı'nda meydana gelen kazada, yolcu uçağının pistteki itfaiye aracına çarpması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olay sonrası havalimanında operasyonlar durdurulurken, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. Montreal'den gelen Air Canada Express uçağı, iniş sırasında pistteki itfaiye aracıyla çarpıştı. Kazada 2 pilot hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı.

Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip merkezlerinden biri olan LaGuardia Havalimanı, pazar gecesi büyük bir trajediye sahne oldu. Montreal-New York seferini gerçekleştiren yolcu uçağının pistte görev yapan bir acil müdahale aracıyla çarpışması sonucu havalimanı adeta savaş alanına döndü.

PİSTTE KORKUNÇ KARŞILAŞMA

Olay, 22 Mart Pazar günü yerel saatle 23:40 sıralarında yaşandı. Air Canada adına Jazz Aviation tarafından işletilen CRJ-900 tipi yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nın 4 numaralı pistine iniş yaptığı sırada, o esnada başka bir acil duruma müdahale etmek üzere pistte bulunan Havaalanı Kurtarma ve Yangın Söndürme (ARFF) aracına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle uçakta ve araçta ağır hasar meydana geldi.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Liman İdaresi Genel Müdürü Kathryn Garcia tarafından yapılan basın açıklamasında, kazada uçağın kaptan pilotu ve yardımcı pilotunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Garcia, "Havacılık camiası için çok acı bir gece. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

41 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada toplam 41 kişi yaralandı. Yaralıların 39'unun yolcu, 2'sinin ise itfaiye görevlisi olduğu bildirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İtfaiye aracında bulunan iki görevlinin durumunun stabil olduğu açıklandı.

HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından LaGuardia Havalimanı'nda tüm uçuş operasyonları derhal durduruldu. Yetkililer, havalimanının en az 23 Mart Pazartesi günü saat 14:00'e kadar kapalı kalacağını, bu süre zarfında en az 18 uçuşun çevre havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facia sonrası ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) geniş çaplı bir inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında şu sorulara yanıt aranacak:

Uçağın iniş hızı ve yaklaşma açısı kurallara uygun muydu?

Hava trafik kontrol kulesi ile yer araçları arasındaki iletişimde bir kopukluk yaşandı mı?

İtfaiye aracı pistte neden ve hangi koordinatla bulunuyordu?

Air Canada'dan yapılan açıklamada ise hayatını kaybeden pilotlar için derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Jazz Aviation camiasına ve kurbanların ailelerine destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." denildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:43:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.