Havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağıran Ukraynalı: Böyle daha iyi vuruyor - Son Dakika
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Havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağıran Ukraynalı: Böyle daha iyi vuruyor

02.03.2022 09:34

Ukrayna ordusu, Rus askerlerine karşı olan direnişini sürdürürken Ukraynalı bir askerin havan topu atarken "Allahu Ekber" şeklinde bağırması kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir bombalanmaya devam ederken Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişini sürdürüyor.

"MÜSLÜMAN DEĞİLSİN NEDEN ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRIYOSUN?"

Ukrayna ordusunun, Rus ordusunun işgalci politikalarına karşı olan savunması devam ediyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir Ukrayna askerinin havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırması gündem oldu. Kameramanın "Bak sen Ukraynalı bir Slavsın niye "Allahu Ekber" diye bağırıyorsun" sorusuna Ukrayna askeri "Böyle daha iyi vuruyor" yanıtını verirken o anlar anbean kayıt altına alındı.

Havan topu atarken 'Allahu Ekber' diye bağıran Ukraynalı konuştu: Böyle daha iyi vuruyor

RUS ORDUSU ŞEHİRLERİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkiv gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkiv Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.

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Son Dakika Dünya Havan topu atarken 'Allahu Ekber' diye bağıran Ukraynalı: Böyle daha iyi vuruyor - Son Dakika


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