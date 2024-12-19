Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi - Son Dakika
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Dünya

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi

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Singapur'daki bir gökdelen havuzunda yaşanan korku dolu anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. İsmi açıklanmayan bir kadının dengesini kaybederek ölümle burun buruna geldiği anlar yürekleri ağza getirdi.

19.12.2024 11:52  Güncelleme: 11:59
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Görüntüler, Singapur'daki bir binanın üzerinde yer alan havuzda yaşanan tehlikeli anları gözler önüne serdi.

HAVUZ KEYFİ KABUSA DÖNÜYORDU

İsmi açıklanmayan bir kadın, metrelerce yükseklikteki havuzda şişme yatağın üzerinde keyif yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Şişme yataktan kayarak havuzun kenarına sürüklenen kadın, düşmekten son anda kurtuldu. Ancak şişme yatak metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi

"AZ DAHA ÖLECEKMİŞ"

Olayın kayıt altına alındığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten ucuz atlatmış," yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise, "Keyif yaparken az daha ölecekmiş," dedi.

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi

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Son Dakika Dünya Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yelloz Kız:
    bunu haber diye koydunuz ya 7 yıllık uygulama siliyorum 70 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kancik az daha ölüyordu 18 11 Yanıtla
  • erkan zengin:
    yalan ordan düşmez orada bölüm var 28 0 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    nasıl ölümle burun buruna gelmiş anlayamadım bi acıklama yaparmısınız modarotör 25 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    haber bulamadiniz mi, bu mu ölümle burun buruna gelmis?? havuzda duserken frikik verdi deseniz daha inandirici olurdu 18 0 Yanıtla
  • Mustafa:
    agzıma gelen yürek yok.videoda korkulacak zaten bişey yok 8 0 Yanıtla
  • Tc ady:
    Sizin beyninize varya ozaman taşan sularda aşağıya dökülüyor 8 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    beyinsizlik 7 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Olacaksa ölüm bundan olsun der gibi.. 7 0 Yanıtla
  • Yusufömer Tugtag:
    oh oh 1 1 Yanıtla
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