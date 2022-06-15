Hayvanat bahçesindeki kaplanı sevmek isterken kolundan oldu! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanat bahçesindeki kaplanı sevmek isterken kolundan oldu! Korkunç anlar kamerada

15.06.2022 22:40
Hayvanat bahçesindeki kaplanı sevmek isterken kolundan oldu! Korkunç anlar kamerada

Meksika'da bir hayvanat bahçesinde çalışan bir genç, kafesin içinde bulunan kaplanı yemek verdiği sırada boynunu okşayarak sevmek istedi. Ancak sakin görünen kaplan, bir anda gencin koluna dişlerini geçirerek kopardı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Meksika'nın Periban şehrindeki bir özel hayvanat bahçesinde çalışan 23 yaşındaki José de Jesús, kafeste bulunan kaplana yemek verirken hayvanın boynunu okşamaya başladı. O sırada kaplan, talihsiz adamın koluna dişlerini geçirdi.

KOLUNU KOPARDI

Kameraya anbean yansıyan o anlarda acı içinde çığlıklar atan genç, kaplanın kolunu koparmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır kan kaybı yaşayan Jose, tedavi altına alındıktan bir kaç saat sonra hayatını kaybetti.

KAPLANIN SAHİBİNİN TİMSAH VE ASLANI DA VAR

Hayvanın sahibi, yerel medyaya yaptığı açıklamada kaplana sahip olmak için tüm yasal izinlere sahip olduğunu söyledi. Kaplanın sahibinin aynı hayvanat bahçesinde bir timsahı ve aslanı da bulunuyor.

YORUMLAR
500
Yenilenen hayvanat bahçesinin ilk konukları ise karne sevinci yaşayan minik öğrenciler oldu Yenilenen hayvanat bahçesinin ilk konukları ise karne sevinci yaşayan minik öğrenciler oldu Eskişehir'de Çevre Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Sudaki Kirlilik Akvaryumda Sergileniyor Eskişehir'de Çevre Kirliliğine Dikkat Çekmek İçin Sudaki Kirlilik Akvaryumda Sergileniyor

Hayvanat Bahçesi, Hassas İçerik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hayvanat bahçesindeki kaplanı sevmek isterken kolundan oldu! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:57:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanat bahçesindeki kaplanı sevmek isterken kolundan oldu! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement