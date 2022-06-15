Meksika'nın Periban şehrindeki bir özel hayvanat bahçesinde çalışan 23 yaşındaki José de Jesús, kafeste bulunan kaplana yemek verirken hayvanın boynunu okşamaya başladı. O sırada kaplan, talihsiz adamın koluna dişlerini geçirdi.
Kameraya anbean yansıyan o anlarda acı içinde çığlıklar atan genç, kaplanın kolunu koparmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır kan kaybı yaşayan Jose, tedavi altına alındıktan bir kaç saat sonra hayatını kaybetti.
Hayvanın sahibi, yerel medyaya yaptığı açıklamada kaplana sahip olmak için tüm yasal izinlere sahip olduğunu söyledi. Kaplanın sahibinin aynı hayvanat bahçesinde bir timsahı ve aslanı da bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › Hayvanat bahçesindeki kaplanı sevmek isterken kolundan oldu! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika