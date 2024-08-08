Hazırlıklar tamam! Hizbullah, İran'ı beklemeden büyük çaplı bir saldırı başlatacak - Son Dakika
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Dünya

Hazırlıklar tamam! Hizbullah, İran'ı beklemeden büyük çaplı bir saldırı başlatacak

Hazırlıklar tamam! Hizbullah, İran\'ı beklemeden büyük çaplı bir saldırı başlatacak

Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesine İran'ın vereceği karşılık beklenirken ABD medyasında dikkat çeken bir haber yer aldı. Hizbullah'ın İran'ı beklemeden İsrail'e büyük çaplı bir saldırı başlatacağı iddia edilirken hazırlıkların da tamamlandığı ifade ediliyor.

08.08.2024 09:10
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CNN, Hizbullah'ın İran'dan 'bağımsız' bir saldırı başlatmaya giderek daha hazır göründüğünü yazdı. İsrail ise sivillerin zarar görmesi durumunda Hizbullah'a orantısız bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

TEPKİ İRAN'DAN BAĞIMSIZ İLERLİYOR

Konuyla ilgili istihbarat bilgilerine sahip iki kaynak, Hizbullah'ın, en üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine vereceği tepkinin İran'dan bağımsız ilerlediğini ve grubun giderek daha hazır hale geldiğini öne sürdü.

Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın saldırı hazırlıklarında İran'dan daha hızlı hareket ettiğini söyledi. İran'ın misilleme planı hala tartışılıyor. İkinci kaynak, İran'ın aksine Hizbullah'ın, İsrail sınırında olması nedeniyle çok az veya hiç işaret olmadan bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Hazırlıklar tamam! Hizbullah, İran'ı beklemeden büyük çaplı bir saldırı başlatacak

İSRAİL'DEN TEHDİT GECİKMEDİ

İbrani medyası da İsrail'e önümüzdeki günlerde düzenlenecek büyük çaplı bir saldırıyı İran'dan ziyade Hizbullah'ın başlatacağına inanıyor. İsrail yayın organı Kanal 12 'ye göre İsrailli yetkililer müttefiklerine ülkedeki sivillere herhangi bir zarar gelmesi durumunda bunun kırmızı çizgi olacağını ve orantısız bir tepkiye yol açacağını iletti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri süren İsrailli bakan Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.

İsrail, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hazırlıklar tamam! Hizbullah, İran'ı beklemeden büyük çaplı bir saldırı başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Oğuz Kuru: İran'ı beklerse boşa bekler İran müslümandan başkasına saldırmaz 128 15 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: davul zurna da almislarmi yanlarına bu nasıl bı savaşmış boyle 70 9 Yanıtla
  • Soner Uzun: Şu söylentilere inananlar var mı acaba çok merak ediyorum. İsrail istediği yere, istediği kişiye istediği zaman istediği gibi saldırıyor vuruyor öldürüyor. İran Hizbullah vs yok saldıracak yok saldırmak üzere ahada saldırdı sadece boş muhabbet 58 5 Yanıtla
  • Fatih Yücel: o bölgedeki bütün örgüt kuruluşları sözde kendi topraklarını savunuyor ama asıl amaçları İsraile kolidor açıp bölgedeki müslüman halkı katledip büyük İsrail projesine destek olmaktan başka öteye gitmiyor 43 6 Yanıtla
  • Gursel kalen: Ortadoğu’daki tüm terörüst guruplar ve yandaşlarının canı cehenneme. Bu terörüstlerin çapı ne ki saldırının çapı ne olacak. Kendi halkı yoksulluk içinde yaşarken bu terör ve şer yuvalarına kaynak aktaran İran bir numaralı suçludur. 17 5 Yanıtla
  • abuzer yavuz: ASLINDA İRANIN MÜSLÜMANLARI VURMASI LAZIM İRAN İLE İSRAİL MESAFE 1000 KM VURACAK FÜZELERİ YOK KOLA İÇİP İRANIN İSRAİLİ VURMASINI BEKLEMEYİN BİZ HALA İSRAİL İLE TİCARET YAPIP MALLARINI ALIYORUZ SENİN ÜLKENDE İSRAİLİN ELÇİSİ VAR 9 9 Yanıtla
  • Murat YILMAZ: Küçük bir kız çocuğunun “Annemler babamlar soruyor yarın müsaitseniz, savaşa gelmek istiyoruz” gibi bir durum var ortada.. 15 3 Yanıtla
  • Nedim Kaleözü: Danışıklı hepsi kimse kimseyi kandırmasın 7 2 Yanıtla
  • Ali Yolun: Kamyon dolusu laf ama icraat sıfır 8 1 Yanıtla
  • Dürbünlü: Ferhat eser başkan neredesin yorumunu bekliyorum objektif bak olaya 4 2 Yanıtla
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