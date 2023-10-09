Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" adlı operasyondan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Çatışmaların şiddetlendiği bölgeden gelen bir görüntüde Kassam Tugayları'nın metruk bir alanda dinlendiği gözlenen İsrail askerlerine saldırdığı anlar yer alıyor. Saldırı karşısında hazırlıksız yakalanan İsrail askerlerinin o esnadaki panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.İsrail'den Gazze'ye hava bombardımanı! Can kayıpları artıyor Ellerinde kaç esir var? Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sayı verdi
Son Dakika › Dünya › Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerini gafil avladığı o an! - Son Dakika