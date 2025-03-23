Help Yetim, Orta Asya\'da Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü yardım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Afganistan'daki yardım faaliyetlerinin ardından, Orta Asya'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve bölgedeki yardım çalışmalarını genişletmek amacıyla Özbekistan ve Kazakistan ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde, ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yapıldı. Ayrıca, yatılı hafızlık okulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelinerek iftar yemeği verildi. Bu iftar sofraları, sadece bir öğün değil, birlik ve dayanışmanın simgesi oldu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hiçbir zaman insanlar arasında renk, ırk, din veya mezhep ayrımı yapmaksızın, imkanlarımız ölçüsünde ulaşabildiğimiz her yerde, özellikle kriz bölgelerinde yardım çalışmalarında bulunduk. Şu an Kazakistan'dayız. Orta Asya'da daha fazla yardım çalışmaları yapmak için ön incelemelerimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte, hayırseverlerimizden gelen bağışlar ve desteklerle bu bölgelerde de yardım çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Amacımız, iyiliği yaymak ve hiçbir ihtiyaç sahibini yalnız bırakmamak."

Help Yetim ekibi, Orta Asya'daki yardım faaliyetlerini daha da genişletmek için bölgede incelemelerine devam ediyor. Hayırseverlerin desteğiyle, bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapıldı.