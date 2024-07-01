Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı - Son Dakika
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Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı

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Türkiye'nin terörden temizlediği Suriye'nin kuzeyinde, provokatörler sahaya indi. Direklerden Türk bayraklarını indiren, Türkiye'den gelen tırları ateşe veren ve Türk plakalı araçlara zarar veren provokatörler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Gaziantep plakalı bir minibüsün önünü de kesen şahıslar, aracı kullanılamaz hale getirdi. Saldırganlar, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine de aldırış etmeyerek linç etmeye çalıştı.

01.07.2024 20:00  Güncelleme: 20:07
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Suriye'nin kuzeyinde, Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgelerde ortalık karıştı. Dün gece Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası Suriye'de provokatif şahıslar sokaklara indi.

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

TÜRK ŞOFÖRÜN "VALLAHİ HASTAYIM" SÖZLERİNE BİLE ACIMADILAR

Türkiye'ye ait sınır kapısına doğru seyir halinde olan Gaziantep plakalı bir minibüsün önü, Suriye'de provokatif grup tarafından kesildi. Minibüse taş ve sopalarla saldıran grup, Türk şoförün "Vallahi hastayım" sözlerine bile merhamet etmedi.

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı

Sosyal medyada dolaşıma giren infiale yol açan görüntülere ilişkin olarak ise henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Minibüsteki şoför ve yolcunun akıbeti de henüz bilinmiyor.

Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı
Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk\'e bile acımadı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, 'Hastayım' diye yalvaran Türk'e bile acımadı - Son Dakika

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    Yorumlar (40)

  • İbrahim ozturk: rte gururla sunar 464 62 Yanıtla
    emre kula: Bu misafirlik çok uzadı sırf onlar rahat etsin diye kaç askerimiz şehit oldu orada karşılığını alıyoruz şimdi 234 10 yavuz d: onlar rahat etsin diye degil dibimizde teror devleti kurulmasin diye bosuna mi suriyede ic karisiklik cikardilar bosunami isid kuruldu saniyorsun,gerci yorumlara bakinca oyle sanmaniz cok normal 119 52 İshak Klein: Aradığım yorum 127 9
  • Fatih Akalan: Kendi vatanına hainlik eden bize nankörlüğü dünden eder 405 7 Yanıtla
  • Çengelköylü: HANİ DERLERYA ACIMA ACINACAK HALE DÜŞERSİN ACIDIĞIN EKMEK ATTIĞIN İNSANLAR ŞİMDİ KARŞILIĞINI BÖYLE VERİYOR 311 4 Yanıtla
  • Ali Akkaya: beslemeye devam edin 248 8 Yanıtla
  • sezai duran: Daha bunlar başlangıç bir an evvel önüne geçilmezse daha kötü senaryolar bekliyor biz merhametli Türkleri. 157 8 Yanıtla
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