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Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor - Son Dakika

Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor

09.11.2023 20:23  - Güncelleme: 20:33

Gazze'ye 34 gündür durmaksızın saldıran İsrail, her gün 4 saatliğine çatışmalara ara vermeyi kabul etti. Ancak İsrail, hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgeden gelen son görüntüler, bombardımanların yoğunluğunu ve şiddetini gözler önüne seriyor.

Beyaz Saray'ın insani yardımlar için İsrail'in saldırılarına günde 4 saat ara vereceğini duyurmasının ardından Gazze'ye bombardıman yoğunlaştı. Bölgeden gelen son görüntülerde İsrail güçlerinin kente adeta ölüm yağdırdığı görüldü.

34 GÜNDÜR SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı gerçekleştirdiği operasyon sonrası İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne durmaksızın bombardımanları sürüyor. Öte yandan Gazze'nin merkezine giren İsrail güçlerinin Hamas kuvvetleriyle çatışmaları da devam ediyor.

GAZZE'YE YOĞUN BOMBARDIMAN

Bir süredir yapılan uluslararası ateşkes çağrıları sonrası İsrail, her gün 4 saat çatışmalara ara vermeyi kabul etti. Ancak bölgeden gelen son görüntülerde İsrail Kuvvetleri'nin ara vermeden yoğun bir şekilde bombardımanlarına devam ettiği görüldü.

Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 174 Filistinliyi öldürdü.

Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her güm 4 saat saldırılara ara vermeyi kabul eden İsrail, Gazze'yi yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor - Son Dakika
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