Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor? - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı. Reznikov, Facebook hesabından bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" dedi. Reznikov, yaptığı açıklamada Kiev'in kısa süre içinde daha fazla Stinger ve Javelin füzeleri alacağını da ekledi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm yıkıcılığı ile devam ederken, Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2'ler Rus hedeflerine saldırılar için sıklıkla kullanılıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medyada Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri sık sık yayınlıyor.

GEÇİT TÖRENİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Ukrayna ordusu envanterine Temmuz 2021 tarihinde alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde ilk kez sergilenmişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılı kutlamaları sırasında Bayraktar TB2 SİHA'ların da olduğu Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar sergilendi.

HER PAYLAŞIMDA "TÜRK" İFADESİ KULLANILIYOR

Yayınlanan videolarda mesaj olarak "Türk SİHA'ları" vurgusu yapılması dikkat çekti. Öyle ki, SİHA'larla yapıldığı öne sürülen saldırılarla ilgili Ukrayna Büyükelçiliği 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından şehit edilen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" şeklinde paylaşım yapıldı.