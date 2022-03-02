Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor?

02.03.2022 15:29
Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor?

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2'lerin Rus hava savunma sistemini vurduğu görüntüleri sık sık yayınlıyor. Bugün de Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar SİHA aldıklarını açıkladı. Reznikov, Facebook hesabından bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" dedi. Reznikov, yaptığı açıklamada Kiev'in kısa süre içinde daha fazla Stinger ve Javelin füzeleri alacağını da ekledi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm yıkıcılığı ile devam ederken, Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2'ler Rus hedeflerine saldırılar için sıklıkla kullanılıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medyada Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri sık sık yayınlıyor.

GEÇİT TÖRENİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Ukrayna ordusu envanterine Temmuz 2021 tarihinde alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde ilk kez sergilenmişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılı kutlamaları sırasında Bayraktar TB2 SİHA'ların da olduğu Ukrayna ordusuna ait askeri araçlar sergilendi.

Her paylaşımda 'Türk' ve 'Bayraktar' ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor?

HER PAYLAŞIMDA "TÜRK" İFADESİ KULLANILIYOR

Yayınlanan videolarda mesaj olarak "Türk SİHA'ları" vurgusu yapılması dikkat çekti. Öyle ki, SİHA'larla yapıldığı öne sürülen saldırılarla ilgili Ukrayna Büyükelçiliği 27 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından şehit edilen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" şeklinde paylaşım yapıldı.

YORUMLAR
500
TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı! Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her paylaşımda 'Türk' ve 'Bayraktar' ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor? - Son Dakika


Son Dakika
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:36:25. #1.13#
SON DAKİKA: Her paylaşımda "Türk" ve "Bayraktar" ifadesi var! Ukrayna, Rusya ile savaşa Türkiye'yi de mi çekmek istiyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement