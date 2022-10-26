Genç kız her şeyden habersiz barfiks çekiyordu, saniyeler sonrasını izlemeye yürek dayanmaz

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin içini acıttı. Genç bir kız, barfiks demirlerinde başarılı hareketlerden sergiledikten saniyeler sonra korkunç bir olay yaşadı.

KAFASINI SERT ŞEKİLDE ÇARPTI

Genç kız, koşarak ilerlediği sırada önündeki demiri görmemesi nedeniyle kafasını sert bir şekilde demire çarptı.

3 MİLYON İZLENDİ

Söz konusu video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.