Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin içini acıttı. Genç bir kız, barfiks demirlerinde başarılı hareketlerden sergiledikten saniyeler sonra korkunç bir olay yaşadı.
Genç kız, koşarak ilerlediği sırada önündeki demiri görmemesi nedeniyle kafasını sert bir şekilde demire çarptı.
Söz konusu video, paylaşılmasının ardından sosyal medyada kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Son Dakika › Dünya › Genç kız her şeyden habersiz barfiks çekiyordu, saniyeler sonrasını izlemeye yürek dayanmaz - Son Dakika