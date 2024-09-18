İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın el telsizlerini patlattığı 2. siber saldırıdaki bir "Türkiye" detayı endişelendirdi. Japonya üretimi ICOM marka telsizlerin Türkiye'de de satıldığı belirlendi.
İsrail, Lübnan'da bir kez daha Hizbullah üyelerine siber saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırıdan farklı olarak bu sefer çağrı cihazları değil el telsizleri hedef alındı. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi can verirken, yaklaşık 300 kişi de yaralandı.
Hizbullah'ın telsizleri beş ay önce satın aldığı belirtildi. El telsizlerinin modelinin ICOM IC-V82 VHF olduğu belirlenirken, patlayan telsiz cihazının Japonya üretimi ICOM marka olması dikkat çekti.
Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili bir detay korkuttu. ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı biliniyor.
Öte yandan çağrı cihazlarının hedef alındığı ilk siber saldırının ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.
Son Dakika › Dünya › Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı - Son Dakika
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