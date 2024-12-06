Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye\'deki mal varlıkları donduruldu

Suriye'de rejime muhalif gruplar arasında yer alan Heyet Tahrir Şam'ın kurucularından Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yayımlandı. Suriye'de geçtiğimiz hafta Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen Heyet Tahrir Şam'ın önde gelen isimlerinden olan Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Kahtani olarak bilinen Maysa Ali Musa Abdullah Cuburi, El Kaide örgütünden ayrılanların oluşturduğu El Nusra Cephesi'nin kurucuları arasındaydı. El Nusra ise 2017'de isim değiştirerek Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adını almıştı. HTŞ'nin en önemli isimlerinden Kahtani'nin 5 Nisan 2024'te Suriye'deki bir bombalı saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:
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