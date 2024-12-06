Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye\'deki mal varlıkları donduruldu

Zamanecocuk MUZAY:

Şeytan kılık değiştirdi ve Lawrence oyunu ve en net tuzaklarından biridir. İnsanlık nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını kavramalidir! Lawrence bir İngiliz ajanı ve davası için ulema kılığına bürünmüş fakat gerçekte şeytanın müridi çıkmıştır! Bu kitabı alıp okuyun, cehenneme girmeden yaptığı entrikaları orada anlatıyor..