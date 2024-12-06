Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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Dünya

Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye\'deki mal varlıkları donduruldu

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen silahlı muhalif gruplar arasında yer alan Heyet Tahrir Şam'ın kurucularından Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kahtani'nin 5 Mayıs 2024'te bir bombalı saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.

06.12.2024 00:10
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Suriye'de rejime muhalif gruplar arasında yer alan Heyet Tahrir Şam'ın kurucularından Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

TÜRKİYE'DEKİ MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yayımlandı. Suriye'de geçtiğimiz hafta Beşar Esad rejimine karşı harekete geçen Heyet Tahrir Şam'ın önde gelen isimlerinden olan Ebu Mariya Kahtani'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

HTŞ'NİN KURUCULARINDANDI

Kahtani olarak bilinen Maysa Ali Musa Abdullah Cuburi, El Kaide örgütünden ayrılanların oluşturduğu El Nusra Cephesi'nin kurucuları arasındaydı. El Nusra ise 2017'de isim değiştirerek Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adını almıştı. HTŞ'nin en önemli isimlerinden Kahtani'nin 5 Nisan 2024'te Suriye'deki bir bombalı saldırıda öldürüldüğü açıklanmıştı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Güvenlik, Türkiye, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Akın:
    Bu htş nin eski adı el kaide ve türkiyenin terör örgütü listesinde Türkiye de nasıl mal varlığı edinmişki bu 18 1 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye Suriye de terörü temizleyecek! FAKAT Başındaki adama operasyon çekilmesine asla müsade edilmeyecek!.. Çünkü; artık hata yapma lux'ü kalmadı.. Suriye final toprağına giriş kapısıdır! Anlayan anladı. 4 15 Yanıtla
  • V. A.:
    Teröristin türkiyeye girmesi ayrı suş, senin benim mal sahibi olamadımız öz vatanımda teröristin kaç tane mülkü var. 1000 günde savasta rusya da enflasyon yuzde 9. Bu ülkeye savaşlardam daha tahribat veren akpdir çokk nett 8 6 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Onlar ensar onlar muhacir. 5 6 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Şeytan kılık değiştirdi ve Lawrence oyunu ve en net tuzaklarından biridir. İnsanlık nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını kavramalidir! Lawrence bir İngiliz ajanı ve davası için ulema kılığına bürünmüş fakat gerçekte şeytanın müridi çıkmıştır! Bu kitabı alıp okuyun, cehenneme girmeden yaptığı entrikaları orada anlatıyor.. 5 4 Yanıtla
  • oktay sayar:
    İngiliz ajanı 0 0 Yanıtla
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