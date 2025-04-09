Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7'lik depreme yakalandılar - Son Dakika
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Dünya

Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7'lik depreme yakalandılar

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Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir tapınakta dev Buda heykeline tapınan insanlar sarsıntı başlayınca panikle kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

09.04.2025 12:03
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Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir tapınakta dev Buda heykeline tapınan bir grup insan, sarsıntının başlamasıyla panik içinde ibadetlerini yarıda kesip kaçmaya başladı.

HEYKELİ BIRAKIP KAÇTILAR

O anlar, tapınağın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sarsıntının şiddetiyle insanların korkuyla heykelin önünden uzaklaştığı görülüyor.

Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7\'lik depreme yakalandılar

Haberler.com Özel, Doğal Afet, Myanmar, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7'lik depreme yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Kendi tanrılarına kendileri de güvenmiyorlar tanrıları kendilerinide sallanmaktan koruyamıyor ne kadar ilginç :) 46 2 Yanıtla
  • 01011978:
    allah sorar adama putçular:)))) 39 2 Yanıtla
  • 124212421:
    budamı gelecekti başınıza?????? 11 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Buda'yı niye kurtarmamışlar 9 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne oldu buda koruyamadı mı sizi sarılsaydın budaya devrilince altında kalır belki kurtulurdun. 5 0 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    bu aralar heykel açılışı yapamıyoruz buraya getirin ama. calmasinlar neyse orda kalsın 2 2 Yanıtla
  • Murat Bayezit:
    buda sizi korusun :) 3 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Buda size ders olsun, bir daha heykele yapmayın, yaradana tapın. Hindistan'da mı CHP'li acaba? 2 0 Yanıtla
  • mossi :
    buda bize kızdı demişlerdir:))felaketler insanları inançlarına daha çok bağlar 2 0 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Bunlar da bizim ülkede çok var 1 0 Yanıtla
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