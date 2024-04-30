Bihar'da bir adam, ailesinin gizli ilişkilerini öğrenmesi üzerine kayınvalidesiyle evlendi - Son Dakika
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Dünya

Bihar'da bir adam, ailesinin gizli ilişkilerini öğrenmesi üzerine kayınvalidesiyle evlendi

Bihar'ın Banka bölgesinde yaşanan olayda, Sikandar Yadav isimli bir adam, eşinin vefatının ardından kayınvalidesi Geeta Devi ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu öğrenen kayınpeder, panchayat'a başvurdu ve sonunda Sikandar ve Geeta'nın evlenmelerine izin verildi. Olay sosyal medyada viral oldu.

30.04.2024 13:41  Güncelleme: 13:48
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Bihar'da bir adam, ailesinin gizli ilişkilerini öğrenmesi üzerine kayınvalidesiyle evlendi. Bu olay, Bihar'ın Banka bölgesindeki Heer Moti köyünde yaşandı.

İki çocuk babası olan 45 yaşındaki Sikandar Yadav, eşinin vefatının ardından kayınvalidesi Geeta Devi ve kayınpederi Dileshwar Darve ile yaşamaya başladı. Bu süreçte Sikandar ve Geeta arasında bir ilişki gelişti.

Durum, Dileshwar Darve'nin ikiliyi yakalayıp köyün idari konseyi olan panchayat'a durumu bildirmesiyle çirkin bir hal aldı. Sikandar, panchayat ve köy halkının önünde kayınvalidesine olan duygularını itiraf etti. Sonunda Dileshwar Darve ve panchayat, Sikandar ve Geeta'nın evlenmelerine izin verdi. Kayınpeder, düğün için gerekli tüm düzenlemeleri yaptı. Sikandar, gazetecilere evliliği sevinçle kabul ettiğini söyledi.

Olaya dair bir video sosyal medyada viral oldu; videoda Sikandar'ın kayınvalidesinin alnına sindoor sürdüğü görülüyor.

Ancak bu, ilk vaka değil. Daha önce Uttar Pradesh'in Sambhal ilçesinde, bir damat düğün öncesi kutlamalarda kayınvalidesinin dans ettiğini ve sigara içtiğini görünce evliliği iptal etti. Düğün yerine vardığında, kayınvalidesinin açıkça sigara içtiğini gören damat, kutlamaları durdurdu ve evliliği iptal etti. Ancak daha sonra toplanan bir panchayat sorunu çözdü.

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Son Dakika Dünya Bihar'da bir adam, ailesinin gizli ilişkilerini öğrenmesi üzerine kayınvalidesiyle evlendi - Son Dakika

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