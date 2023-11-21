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Hindistan'da 12 gündür çöken tünelin enkazında mahsur kalan işçilerin enkaz altındaki görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Hindistan'da 12 gündür çöken tünelin enkazında mahsur kalan işçilerin enkaz altındaki görüntüleri yayınlandı

Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçinin video görüntüleri yayınlandı. Video enkaza yerleştirilen bir boru kullanılarak çekildi.. Kurtarma ekipleri, işçilere gıda ve oksijen sağlamak için bu boruyu kullanıyor. İnşaat halindeki tünel, 12 Kasım'da toprak kayması sonucunda çökmüştü

21.11.2023 - 17:11,
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Hindistan'da yol çalışması sırasında 10 gün önce çöken tünelin altında mahsur kalan 41 işçinin video görüntüleri yayınlandı.

Video, pazartesi günü tünelin içine delinmiş yeni bir boruya kaydırılan bir endoskopik kamera kullanılarak çekildi.

Kurtarma ekipleri işçileri gıda ve oksijen ihtiyacını bu boruları kullanarak sağlıyor.

İnşaat halindeki tünel, bir toprak kayması sonrasında çöktü.

Olay, 12 Kasım sabahı kuzey eyaleti Uttarkashi bölgesinde meydana geldi. Mahsur kalan işçiler ile temas hemen sağlandı ve o günden beri onlara oksijen, yiyecek ve su sağlanıyor.

Pazartesi akşamı, kurtarma görevlileri, enkazı delerek işçilerin olduğu bölgeye altı inç çapında bir boruyu yerleştirdiktensonra kurtarma operasyonunda ilerleme kaydedildi.

Yayınlanan videoda, kurtarıcıların tünelin dışında bir bilgisayar ekranında görüntüleri izlediği görülüyor.

Bir yetkili adamlardan kameranın önüne çıkıp gülümsemelerini ve el sallamalarını istiyor - işçilerin talimatlara cevap verdiği görülüyor.

Ayrıca, onlara yakında kurtarılacaklarını söylüyor ve daha sonra kameranın önünde kendilerini tanımlamalarını istiyor.

Kurtarıcılar, adamlarla iletişim kurmak için çift yönlü telsizleri kullanıyor gibi görünüyor - video, birinin elinde bir telsizin olduğunu gösteriyor.

İşçilerin meslektaşlarından bazıları, arkadaşlarını bu kadar gün sonra görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Kamerada gördüm, ama şimdi onları canlı görmeyi bekliyorum" diyen Rahul Ameen, içeride mahsur kalan iki arkadaşım var dedi.

Kurtarma görevlileri işçilerinkurtarılma operasyonu kapsamında 900 mm bir boruyu alacak şekilde bir ana geçiş yolu kazmayı planlıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Hindistan'da 12 gündür çöken tünelin enkazında mahsur kalan işçilerin enkaz altındaki görüntüleri yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da 12 gündür çöken tünelin enkazında mahsur kalan işçilerin enkaz altındaki görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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