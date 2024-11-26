Hindistan\'da bir araç tamamlanmamış köprüden düştü: 3 ölü

Dünya

Hindistan'da yetersiz uyarı levhaları ve güncel olmayan haritalar üç can aldı. Bareilly şehrinde çevre köyden gelen bir vatandaş, nehrin kenarında suya gömülü bir araç ve içerisinde üç cansız beden buldu.

NAVİGASYON TAMAMLANMAMIŞ KÖPRÜYE YÖNLENDİRDİ

Polis soruşturmasında, aracın içinde hayatını kaybedenlerin düğünden eve dönmek için GPS kullandığı ve navigasyonun onları tamamlanmamış bir köprüye yönlendirdiği ortaya çıktı. yüksek hızda olduğu için duramayan otomobil 7,5 metre yükseklikten Ramganga nehir yatağındaki çukura düştü. Aracın içinde bulunan güvenlik görevlisi Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar hayatını kaybetti. Cansız bedenler ailelerine verilen bilgilerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

HALK ARASINDA "ÖLÜM TUZAĞI" DENİYOR

Kazaya neden olan köprünün 2022'deki şiddetli sel felaketinde yıkıldığı ve halk arasında "ölüm tuzağı" olarak bilindiği öğrenildi. Yıkılan köprüde seyahate izin verilmemesine rağmen yeterli uyarı levhasının olmaması ve sürücülerin güncel olmayan dijital haritalara güvenmesi bölgeyi büyük bir tehlike haline getiriyor.