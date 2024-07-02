Hindistan\'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti

ferhat eser:

katolik klisesine karşı büyük bir merakım var buduzmide araştırıyorum ilk din budizim dinidir derinlemesine araştırmak lazım

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Mehmet Tasdemir: Araştır bizene bizim için tek din islam 52 7

ferhat eser: mehmet nediyordu ATATÜRK sorgulamayan insan cahil sorgulatmayan ise zalimdir 2 11