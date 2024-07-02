Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. Korkunç olayda en az 107 kişi yaşamını yitirdi.
Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda en az 107 insanımızı kaybettik. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.
Ülkeyi sarsan felakete ilişkin açıklamalarda bulunan kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.
Ayine katılan kadınlardan biri toplu dua etkinliğinin yerel bir gurunun onuruna düzenlendiğini ve kalabalığın dağılmaya başlamasıyla izdihamın yaşandığını aktardı.
Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilişkin Hindistan Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş düzeyinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları talimatı verdi.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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