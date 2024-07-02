Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle en az 107 kişi hayatını kaybetti.

02.07.2024 15:29  Güncelleme: 15:42
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. Korkunç olayda en az 107 kişi yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA YARALI DA VAR

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda en az 107 insanımızı kaybettik. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Ülkeyi sarsan felakete ilişkin açıklamalarda bulunan kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti

"KALABALIK DAĞILIRKEN İZDİHAM YAŞANDI"

Ayine katılan kadınlardan biri toplu dua etkinliğinin yerel bir gurunun onuruna düzenlendiğini ve kalabalığın dağılmaya başlamasıyla izdihamın yaşandığını aktardı.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti

BAŞBAKANDAN YETKİLİLERE ÖNEMLİ TALİMAT

Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilişkin Hindistan Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş düzeyinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları talimatı verdi.

Hindistan\'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti

Hindistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: katolik klisesine karşı büyük bir merakım var buduzmide araştırıyorum ilk din budizim dinidir derinlemesine araştırmak lazım 5 45 Yanıtla
    Mehmet Tasdemir: Araştır bizene bizim için tek din islam 52 7 ferhat eser: mehmet nediyordu ATATÜRK sorgulamayan insan cahil sorgulatmayan ise zalimdir 2 11 Mesko Aljovic: Ferhat Bey aslında katalog isteyelim,ona göre seçeriz.Tengricilik bana cazip geliyor,sonuçta Türk dini.. 1 2
  • herto herto: Dinin her türlüsü bela 7 19 Yanıtla
  • Arnavut Vardar: arkadaşlar ilk din islamdır yine Hz Adem babamızdan kalan 8 2 Yanıtla
  • kamer tekeş: dogal seçilim.. 0 0 Yanıtla
  • Kemsl: ben de mo gitsem 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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