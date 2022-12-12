Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti - Son Dakika
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Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti

12.12.2022 21:59

Hindistan'da çekildiği iddia edilen ayin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Kameraya yansıyan o anlarda masanın üstündeki şahsın kadınlara dokunarak onları kendinden geçirdiği anlar yer aldı.

Hindistan'da kayıtlara geçirilen bir ayin görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kameraya yansıyan o anları izleyenler gözlerine inanamadı.

DOKUNDUĞU KADINLARI KENDİNDEN GEÇİRDİ

Görüntülerde din adamı olduğu öne sürülen şahsın, kadınlara dokunduğu ve kadınların bir anda kendinden geçtiği anlar yer aldı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Öte yandan görüntüleri izleyen birçok kullanıcı videoya yorum yaptı.Bazı kullanıcılar görüntüleri eleştirirken bazıları ise o anları tiye aldı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

YORUMLAR
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3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti - Son Dakika
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