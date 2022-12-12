Hindistan'da kayıtlara geçirilen bir ayin görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kameraya yansıyan o anları izleyenler gözlerine inanamadı.
Görüntülerde din adamı olduğu öne sürülen şahsın, kadınlara dokunduğu ve kadınların bir anda kendinden geçtiği anlar yer aldı.
Öte yandan görüntüleri izleyen birçok kullanıcı videoya yorum yaptı.Bazı kullanıcılar görüntüleri eleştirirken bazıları ise o anları tiye aldı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Dünya › Ayin görüntüsünden ilginç anlar! Alınlarına dokunduğu her kadını kendinden geçirtti - Son Dakika